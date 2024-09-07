Ни в коем случае не запекайте так еду: популярный способ оказался токсичным

Мы любим запекать овощи, мясо и другие продукты в духовке, а для этого часто используем фольгу. И все бы ничего, это действительно популярный способ приготовления многих блюд. Однако, оказалось, что он не самый безопасный.

Дело в том, что алюминий из которого изготавливают фольгу, признан сильным нейротоксином, который негативно влияет на наше здоровье. Рассказываем, как фольга может ухудшать ваше самочувствие.

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Предполагают, что алюминий имеет нейротоксическое воздействие, то есть способен вызвать нервозность, депрессию и ухудшение памяти.

Обнаружена связь избытка алюминия с изменениями легких, камнеобразованием в почках, нарушением обмена фосфора и кальция,

– говорится в исследовании.

Сколько алюминия в фольге

При запекании в фольге в пищу попадает около 400 миллиграммов алюминия. Более того, ухудшать ситуацию можем мы сами. Способствует лучшему попаданию алюминия в пищу может кислая среда, которая создается благодаря лимонному соку, уксусу и специям, которые мы добавляем в блюда во время приготовления.

Эта кислая среда повышает впитывание частиц алюминия в блюдо, отметили исследователи.



Кислая среда способствует поглощению алюминия пищей / Фото unsplash

Важно! Специалисты отмечают, что алюминиевую фольгу можно использовать для упаковки, но не для приготовления пищи.