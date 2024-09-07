В жодному разі не запікайте так їжу: популярний спосіб виявився токсичним

Ми любимо запікати овочі, м'ясо і інші продукти у духовці, а для цього часто використовуємо фольгу. І все б нічого, це дійсно популярний спосіб приготування багатьох страв. Однак, виявилось, що він не найбезпечніший.

Річ у тім, що алюміній з якого виготовляють фольгу, визнаний сильним нейротоксином, який негативно впливає на наше здоров'я. Розповідаємо, як саме фольга може погіршувати ваше сампопочуття.

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Припускають, що алюміній має нейротоксичний вплив, тобто здатний викликати нервозність, депресію та погіршення пам'яті.

Виявлено зв'язок надлишку алюмінію зі змінами легень, каменеутворенням у нирках, порушенням обміну фосфору та кальцію,

– ідеться у дослідженні.

Скільки алюмінію у фользі

При запіканні у фользі в їжу потрапляє близько 400 міліграмів алюмінію. Ба більше, погіршувати ситуацію можемо ми самі. Сприяє кращому потраплянню алюмінію в їжу може кисле середовище, яке створюється завдяки лимонному соку, оцту та спеціям, які ми додаємо у страви під час приготування.

Це кисле середовище підвищує вбирання частинок алюмінію у страву, наголосили дослідники.



Кисле середовище сприяє поглинанню алюмінією іжею / Фото unsplash

Важливо! Фахівці наголошують, що алюмінієву фольгу можна використовувати для пакування, але не для приготування їжі.