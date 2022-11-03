Женщины, пьющие кофе во время беременности, рожают детей маленького роста

У женщин, которые во время первого триместра беременности получали даже умеренное количество кофеина, рождаются дети ниже среднего роста.

К таким выводам пришли американские ученые из Национального института здоровья. Они проанализировали результаты двух исследований, в ходе которых наблюдали несколько сот беременных, а затем еще восемь лет за их детьми.

Также на тему: Обезьяна и беременность: что стоит знать о рисках

Кофеин вредит плоду

Ученые измеряли в крови женщин уровни кофеина и его метаболита параксантина. Эти данные команда сопоставил с ростом и весом новорожденных и подросших детей.

Оказалось, что у женщин с наименьшим количеством кофеина родились дети в среднем большего роста. Разница по сравнению с детьми матерей, почти не потреблявших кофе, становилась заметной до четырех лет и увеличивалась вплоть до восьми лет.

До этого возраста она достигала 1,5 – 2,2 сантиметра. Вдобавок, влияние кофеина на рост малышей можно было проследить даже для тех матерей, которые потребляли кофе очень умеренно, менее 50 миллиграмм кофеина в сутки (при рекомендуемом уровне не более 200 миллиграммов).

Почему возникает негативное влияние

Ученые имеют объяснение этого влияния. Дело в том, что кофеин способен переходить от матери к плоду, еще не способен утилизировать его так, как это делает организм взрослого человека. В результате кофеин может скапливаться в тканях эмбриона и нарушать их нормальную реакцию на гормоны роста.

Впрочем, пока это только предположение: само исследование не демонстрирует ни механизмов, ни причинно-следственной связи, а лишь указывает на корреляцию между умеренными и большими количествами кофеина в крови беременных женщин и ростом их детей.