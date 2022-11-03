Жінки, які п'ють каву під час вагітності, народжують дітей маленького зросту

У жінок, які під час першого триместру вагітності отримували навіть помірну кількість кофеїну, народжуються діти нижче середнього зросту.

До таких висновків дійшли американські вчені з Національного інституту здоров'я. Вони проаналізували результати двох досліджень, у ході яких спостерігали за кількома сотнями вагітних, а потім ще вісім років за їхніми дітьми.

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Кофеїн шкодить плоду

Вчені вимірювали в крові жінок рівні кофеїну та його метаболіту параксантину. Ці дані команда зіставила зі зростом та вагою новонароджених та підрослих дітей.

Виявилося, що у жінок з найменшою кількістю кофеїну народилися діти в середньому більшого зросту. Різниця в порівнянні з дітьми матерів, які майже не споживали каву, ставала помітною до чотирьох років і збільшувалася аж до восьми років.

До цього віку вона сягала 1,5 – 2,2 сантиметра. На додаток, вплив кофеїну на зріст малюків можна було простежити навіть для тих матерів, які споживали каву дуже помірно, менше 50 міліграмів кофеїну на добу (при рекомендованому рівні не більше 200 міліграмів).

Чому виникає негативний вплив

Вчені мають пояснення цього впливу. Річ у тому, що кофеїн здатний переходити від матері до плоду, який ще не здатний утилізувати його так, як це робить організм дорослої людини. В результаті кофеїн може накопичуватися в тканинах ембріона і порушувати їхню нормальну реакцію на гормони росту.

Втім, поки це лише припущення: саме дослідження не демонструє ні механізмів, ні причинно-наслідкового зв'язку, а лише вказує на кореляцію між помірними і великими кількостями кофеїну в крові вагітних жінок і зріст їхніх дітей.