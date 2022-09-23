Горячие напитки могут вызвать рак: новые доказательства от ученых

Иногда утром хочется выпить горячий чай, чтобы согреться. Однако употребление напитка слишком высокой температуры может оказаться опасным для здоровья.

Почему нельзя пить горячие напитки

Люди, пьющие очень горячие напитки, рискуют повредить гортань и пищевод: на слизистой желудка могут образоваться рубцы, которые впоследствии будут доставлять дискомфорт и ухудшать общее самочувствие. Кроме того, результаты последних исследований показали связь между употреблением горячих напитков и онкологическими заболеваниями.

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Если не давать чаю, кофе и любым другим напиткам остыть, можно увеличить риск возникновения рака пищевода, считает ведущий автор исследования доктор Фархад Ислам.

Горячие напитки могут вызвать рак желудка

Теория была доказана в исследовании. Ученые в течение 10 лет следили за здоровьем взрослых людей от 40 до 75 лет. Анализ проведенных наблюдений выявил онкологические новообразования у 317 из 50 000 человек. Все они выпивали около трех чашек чая каждый день. При этом температура напитка составила 60 градусов и выше.

Гастроэнтерологи советуют не заваривать как зеленый, так и черный чай кипятком. Безопаснее разбавить напиток теплой водой или подождать пять минут, пока жидкость остынет. Температура должна быть немного выше температуры тела, в идеале – не более 40 градусов. Тогда чай взбодрит и согреет, но не повредит внутренние органы.