Гарячі напої можуть викликати рак: нові докази від вчених

Іноді вранці хочеться випити гарячого чаю, щоб зігрітись. Однак вживання напою занадто високої температури може бути небезпечним для здоров'я.

Чому не можна пити гарячі напої

Люди, як п'ють дуже гарячі напої, ризикують пошкодити гортань та стравохід: на слизовій оболонці шлунка можуть утворитися рубці, які згодом доставлятимуть дискомфорт і погіршуватимуть загальне самопочуття. Крім того, результати останніх досліджень, показали зв'язок між вживанням гарячих напоїв та онкологічними захворюваннями.

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Якщо не давати чаю, каві та будь-яким іншим напоям охолонути, можна збільшити ризик виникнення раку стравоходу, вважає провідний автор дослідження доктор Фархада Ісламі.

Гарячі напої можуть викликати рак шлунку

Теорія була підтверджена в дослідження. Науковці протягом 10 років стежили за здоров'ям дорослих людей віком від 40 до 75 років. Аналіз проведених спостережень виявив онкологічні новоутворення у 317 із 50 000 осіб. Усі вони випивали близько трьох чашок чаю щодня. При цьому температура напою становила 60 градусів та вище.

Гастроентерологи радять не заварювати як зелений, так і чорний чай окропом. Безпечніше розбавити напій теплою водою або почекати п'ять хвилин, поки рідина охолоне. Температура має бути трохи вищою за температуру тіла, в ідеалі – не більше 40 градусів. Тоді чай підбадьорить і зігріє, але не пошкодить внутрішні органи.