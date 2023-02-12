Как влияет на плод алкоголь и папиросы во время беременности: новые данные

В новом американском исследовании оценили совокупное влияние употребления алкоголя и курение на выживание плода.

Новое исследование влияния вредных привычек на беременность

В течение двух лет ученые отслеживали 11,6 тысяч беременностей свыше 8,5 тысяч женщин из Южной Африки и США. Для исследования были собраны данные о вредных привычках будущих матерей на разных сроках, специалисты также фиксировали все случаи мертворождения – смерть плода сроком от 20 – 28 недель.

Также на тему: Послеродовая депрессия: что это и почему это не только о женщинах

Во время наблюдательного срока в этой группе было зарегистрировано 145 мертворождений и 82 поздних мертворождений, то есть на гестационном сроке более 28 недель. Половина случаев (51%) не связана с употреблением алкоголя или курения.

В то же время, 18% женщин сообщили, что пили спиртное и курили после первого триместра беременности. Еще 9% употребляли только алкоголь, а 22% не смогли отказаться от табака.

Алкоголь и табак значительно повышают шансы потерять ребенка

Анализ данных показал, что обе вредные привычки во время беременности повышают риск мертворождения почти втрое (2,78 раза) по сравнению с женщинами, которые никогда не пили, не курили или отказались от своих привычек до второго триместра.

Эти результаты позволяют предположить, что сочетание употребления алкоголя и курения после первого триместра беременности по сравнению с отсутствием влияния или отказом от курения до конца первого триместра может быть связано со значительно повышенным риском смерти плода,

– отметили ученые.

У беременных, употреблявших только алкоголь, вероятность потери ребенка увеличена в 2,22 раза по сравнению с женщинами, отказавшимися от спиртного. Курение повышает этот риск в 1,6 раза.