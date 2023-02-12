Як впливає на плід алкоголь та цигарки під час вагітності: нові дані

У новому американському дослідженні оцінили сукупний вплив вживання алкоголю та куріння на виживання плоду.

Нове дослідження впливу шкідливих звичок на вагітність

Протягом двох років вчені відслідковували 11,6 тисячі вагітностей понад 8,5 тисяч жінок з Південної Африки та США. Для дослідження було зібрано дані про шкідливі звички майбутніх матерів на різних термінах, фахівці також фіксували всі випадки мертвонародження – смерть плода терміном від 20 – 28 тижнів.

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Під час спостережного терміну у цій групі було зареєстровано 145 мертвонароджень та 82 пізніх мертвонароджень, тобто на гестаційному терміні понад 28 тижнів. Половина випадків (51%) не була пов'язана із вживанням алкоголю чи куріння.

Водночас 18% жінок повідомили про те, що пили спиртне та курили після першого триместру вагітності. Ще 9% вживали лише алкоголь, а 22% не змогли відмовитися від тютюну.

Алкоголь та тютюн значно підвищує шанси втратити дитину

Аналіз даних показав, що обидві шкідливі звички під час вагітності підвищують ризик мертвонародження майже втричі (2,78 раза) порівняно з жінками, які ніколи не пили, не курили або відмовилися від своїх звичок до другого триместру.

Ці результати дозволяють припустити, що поєднання вживання алкоголю і куріння після першого триместру вагітності в порівнянні з відсутністю впливу або відмовою від куріння до кінця першого триместру може бути пов'язане зі значно підвищеним ризиком смерті плоду,

– зазначили науковці.

У вагітних, які вживали лише алкоголь, ймовірність втрати дитини збільшена у 2,22 раза порівняно з жінками, які відмовилися від спиртного. Куріння підвищує цей ризик у 1,6 раза.