Почему могут воспалиться ясная и как снять дискомфорт

Набухшая десна довольно неприятное ощущение, которое может быть как симптомом травмы, так и сигналом организма о том, что в его работе произошел сбой.

Врач-стоматолог Юлия Гаврушко рассказала, о распространенных причинах отечности десен и чем полоскать полость рта, чтобы избавиться от проблемы.

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Так, по словам врача, одна из главных причин отечных десен – плохая гигиена полости рта.

Значительное количество мягкого и жесткого налета может вызвать воспаление десен, а одним из симптомов воспаления десен является отек,

– объясняет врач.

Или красные и отечные десны могут свидетельствовать о гингивите.

Гингивит – заболевание, при котором начинается воспалительный процесс. Стоматология уточняет, что болезнь часто встречается при гормональных изменениях, у беременных и подростков.

Другой распространенной причиной обитаемых десен является травматизация.

"Травмирование жесткой щеткой, зубочисткой, твердой пищей или острым краем пломбы, протеза или вследствие неправильного прикуса - приводит к отечности", - рассказывает медикиня.

Более того, даже зубная паста может вызвать аллергическую реакцию. Также у пожилых людей причиной отека могут быть протезы.

Отечная ясная: как снять раздражение

Стоматологиня отмечает, что учитывая тот факт, что причины отека разнообразны, прежде чем использовать какие-либо средства или лекарства, следует проконсультироваться с врачом.

И добавляет, что самое главное в лечении десен – это хорошая гигиена полости рта.

Вот, чего делать точно не следует:

использовать агрессивные средства, например растворы с содержанием алкоголя.

полоскать полость рта растворами, содержащими в своем составе спирт или антибиотики;

употреблять сладкие или кислые напитки.

Все это будет лишь провоцировать дополнительное раздражение и никак не решит вашу проблему. Эксперт советует взять за привычку осмотр у стоматолога каждые 6 месяцев. А в случае обострения состояния – не заниматься лечением, а записаться на консультацию к врачу.