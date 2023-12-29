Чому можуть запалитись ясна і як зняти дискомфорт

Набряклі ясна досить неприємне відчуття, яке може бути як симптомом травми, так і сигналом організму про те, що у його роботі стався збій.

Лікар-стоматолог Юлія Гаврушко розповіла, про поширені причини набряклості ясен та чим полоскати ротову порожнину, аби позбутись проблеми.

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Так, за словами лікарки, одна з головних причин набряклих ясен – погана гігієна ротової порожнини.

Значна кількість м'якого та твердого нальоту може викликати запалення ясен, а одним із симптомів запалення ясен є набряк,

– пояснює лікарка.

Або ж червоні та набряклі ясна можуть свідчити про гінгівіт.

Гінгівіт – захворювання, за якого починається запальний процес. Стоматологиня уточнює, що хвороба часто зустрічається при гормональних змінах, у вагітних та підлітків.

Іншою поширеною причиною заселених ясен є травматизація.

"Травмування жорсткою щіткою, зубочисткою, твердою їжею або гострим краєм пломби, протезу, чи внаслідок неправильного прикусу – призводить до набряклості", – розповідає медикиня.

Ба більше, навіть зубна паста може спричинити алергічну реакцію. Також у літніх людей причиною набряку можуть бути протези.

Набряклі ясна: як зняти подразнення

Стоматологиня наголошує, що враховуючи той факт, що причини набряку різноманітні, перш ніж використовувати якісь засоби чи ліки, варто проконсультуватися з лікарем.

І додає, що найголовніше у лікуванні ясен – це хороша гігієна ротової порожнини.

Ось, чого робити точно не слід:

використовувати агресивні засоби, наприклад, розчини із вмістом алкоголю.

полоскати ротову порожнину розчинами, які містять у своєму складі спирт або антибіотики;

вживати солодкі або кислі напої.

Усе це лише провокуватиме додаткове подразнення і ніяк не вирішить вашої проблеми. Експертка радить взяти за звичку огляд у стоматолога кожні 6 місяців. А у випадку загострення стану – не займатись лікуванням, а записатись на консультацію до лікаря.