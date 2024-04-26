Психологи выяснили, почему некоторые люди не хотят строить романтические отношения

Исследователи из Академии Ла Тробо в Австралии и Университета Торонто в Канаде выяснили, что большинство людей, которые живут в одиночестве и избегают романтических отношений из-за страхов. Они боятся потерять независимость и что их покинут.

В мире количество одиноких людей продолжает расти. В США, в период с 1967 по 2020 годы, количество холостых/незамужних людей увеличилось с 7,6% до 14,4%. По состоянию на сегодня примерно 35% населения США не состоят в романтических отношениях.

Также на тему Милая агрессия: почему хочется укусить тех, кого любишь

Основание для этого может быть разным – некоторые люди остаются одинокими после окончания отношений, другие сфокусированы на своей карьере и индивидуальных целях, а третьи просто верят в важность сохранения своей независимости. Исследователи из университетов Ла Тробо и Торонто решили разобраться, что на самом деле стоит за этим желанием оставаться одиноким.

Типы привязанности

Психологи предположили, что многие люди выбирают жить одинокой жизнью из-за своего типа привязанности. Согласно идее о привязанности, есть ее разные виды: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая (в зависимости от классификации эти виды часто комбинируют по-разному). В целом же теория привязанности предполагает, что отношения с другими людьми определяются степенью тревожности и избегания.

Первая заставляет людей бояться быть брошенными, вторая – испытывать чувство дискомфорта из-за близости из-за того, что такие люди опасаются потерять свою свободу и стать зависимыми от партнера (поэтому они приобретают в буквальном смысле "зависимость от независимости"). Тех, у кого мало тревоги и нет склонности к избеганию, имеют самую эффективную в отношениях надежную привязанность. Они спокойно относятся к нормальному уровню зависимости от партнера и при этом не слишком переживают о том, что их покинут. Считается, что таких людей меньшинство.

Ученые провели два параллельных исследования с участием 482 молодых одиноких людей и 400 пожилых одиночек. Оказалось, что большинство (78%) из обеих групп имели нестабильный тип привязанности, в то время, как только 22% имели стабильную.

Люди не строят отношения из-за страхов

В результате психологи пришли к выводу, что несмотря на то, что многие одинокие люди утверждают, что они выбирают такой образ жизни, потому что это удобно, в большинстве случаев причиной является страх отношений или близости. Вместе с тем, существуют люди, которые действительно чувствуют себя уверенно в одиночестве и в отношениях, но их гораздо меньше, чем может показаться.

"Тревожные" одинокие, как правило, больше всего волнуются о своем одиночестве и имеют самую низкую самооценку и уровень удовлетворенности жизнью. Одинокие, которые избегают, наименее заинтересованы в романтических отношениях и кажутся довольными своей жизнью. Однако, у них меньше друзей и близких отношений, и они, как правило, менее удовлетворены ими и своей жизнью в целом, чем люди с надежной привязанностью

Те, кто испытывал страх, что их бросят в сочетании со страхом потерять свободу, сообщали о большем количестве трудностей в налаживании близких отношений, чем "надежная" группа. Они также по многим показателям имели самый низкий уровень удовлетворенности жизнью из всех категорий испытуемых.