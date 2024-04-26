Психологи зʼясували, чому деякі люди не хочуть будувати романтичні стосунки

Дослідники з Академії Ла Тробо в Австралії та Університету Торонто в Канаді з'ясували, що більшість людей, які живуть на самоті та уникають романтичних стосунків через страхи. Вони бояться втратити незалежність та що їх покинуть.

У світі кількість одиноких людей продовжує зростати. У США, у період з 1967 по 2020 роки, кількість неодружених/незаміжніх людей збільшилася з 7,6% до 14,4%. Станом на сьогодні приблизно 35% населення США не перебувають у романтичних стосунках.

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Підстава для цього може бути різною – деякі люди залишаються самотніми після закінчення відносин, інші сфокусовані на своїй кар'єрі та індивідуальних цілях, а треті просто вірять у важливість збереження своєї незалежності. Дослідники з університетів Ла Тробо та Торонто вирішені розібратися, що насправді стоїть за цим бажанням залишатися самотнім.

Типи привʼязаності

Психологи припустили, що багато людей обирають жити самотнім життям через свій тип привʼязаності. Відповідно до ідеї про привʼязаність, є її різні види: надійна, тривожна, уникаюча і тривожно-уникаюча (залежно від класифікації ці види часто комбінують по-різному). У цілому нині теорія привʼязаності передбачає, що відносини з іншими людьми визначаються ступенем тривожності та уникнення.

Перша змушує людей боятися бути покинутими, друга – відчувати почуття дискомфорту через близькість через те, що такі люди побоюються втратити свою свободу і стати залежними від партнера (тому вони набувають у буквальному розумінні "залежність від незалежності"). Тих, у кого мало тривоги та немає схильності до уникнення, мають найефективнішу у відносинах надійну прихильність. Вони спокійно ставляться до нормального рівня залежності від партнера і при цьому не надто переймаються тим, що їх покинуть. Вважається, що таких людей меншість.

Вчені провели два паралельні дослідження за участю 482 молодих одиноких людей та 400 літніх одинаків. Виявилося, що більшість (78%) з обох груп мали нестабільний тип привʼязаності, в той час, як тільки 22% мали стабільну.

Люди не будують стосунки через страхи

У результаті психологи дійшли висновку, що попри те, що багато самотніх людей стверджують, що вони обирають такий спосіб життя, тому що це зручно, в більшості випадків причиною є страх відносин або близькості. Разом з тим, існують люди, які дійсно почуваються впевнено на самоті та у відносинах, але їх набагато менше, ніж може здатися.

"Тривожні" самотні, як правило, найбільше хвилюються про свою самотність і мають найнижчу самооцінку і рівень задоволеності життям. Самотні, які уникають, найменш зацікавлені в романтичних стосунках і здаються задоволеними своїм життям. Однак, у них найменше друзів та близьких стосунків, і вони, як правило, менш задоволені ними та своїм життям загалом, ніж люди з надійною прив'язаністю

Ті, хто відчував страх, що їх кинуть у поєднанні зі страхом втратити свободу, повідомляли про більшу кількість труднощів у налагодженні близьких відносин, ніж "надійна" група. Вони також за багатьма показниками мали найнижчий рівень задоволеності життям з усіх категорій піддослідних..