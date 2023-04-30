Природные причины уменьшения роста

Одной из основных причин потери заветных сантиметров есть то, что наши позвонки имеют тенденцию к уменьшению своей высоты. Еще одна причина – утончение межпозвонкового диска. С возрастом диски постепенно теряют жидкость и становятся тоньше, мышцы теряют массу, а промежутки между суставами сужаются.

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Плотность костной ткани также играет немаловажную роль. С возрастом она постепенно уменьшается из-за деформации в результате повседневной деятельности, например ходьбы или из-за неправильного питания. Когда плотность костной ткани снижается, возникает деформация костей и искривление позвоночника, что также уменьшает рост.

Заболевания, как приводящие к уменьшению роста

На него могут повлиять некие заболевания. Одно – остеопороз, еще больше ослабляющий кости.

Среди других болезней – артрит, который не только снижает подвижность суставов, но и увеличивает компрессию позвоночника из-за воспаления вокруг суставов и мышц. Это в значительной степени способствует тому, что человек становится ниже.

Еще одна причина, по которой люди становятся ниже с возрастом, связана с атрофией мышц. Это естественный процесс, он развивается из-за снижения нагрузки на определенные мышцы, что приводит к их слабости.