Не из-за того, что вас вспоминают: почему "горят" уши и что с этим делать

Думаете, "горят" уши потому, что кто-то вспоминает? А вот и нет! Обычно беспокоиться не о чем, но иногда нужна медицинская помощь. Объясняем причины, по которым уши могут "гореть", и объясняем, что с этим делать.

Почему "горят" уши

Покраснение. Основная причина покраснения – эмоциональная реакция, в результате которой из-за сигнала нервной системы расширяются кровеносные сосуды. Другие триггеры – гормоны, алкоголь, лекарства, физические упражнения.

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Обычно эти состояния не требуют лечения. К врачу стоит обратиться, если покраснение, может быть вызвано болезнью или лекарствами, которые принимает пациент.

Солнечный ожог. Возникает, если долго находиться на солнце без крема с SPF. Для облегчения симптомов кожу охлаждают увлажняющим кремом, лосьоном с алоэ или каламином. Также используют безрецептурный крем с кортикостероидами.

Если солнечный ожог не проходит за несколько дней, симптомы усиливаются или появились другие, лучше обратиться к врачу.

Заболевания, которые вызывают покраснение ушей

Бактериальная инфекция. Кожные инфекции, которые вызывают покраснение ушей, целлюлит и рожистое воспаление. Пораженная кожа выглядит опухшей, красной и теплой на ощупь. Для него характерны четкие поднятые границы края воспаления. Другие симптомы – жар, озноб и увеличение лимфатических узлов.

Для лечения врач назначает антибиотики. Для облегчения симптомов на воспаленный участок накладывают холодные компрессы.

Себорейный дерматит. Болезнь вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. У некоторых людей наблюдается воспаление слухового прохода, наружный отит.

Лечение длительное, полностью болезнь невозможно вылечить, но можно снять симптомы специальными мазями. Если поражено внутреннее ухо, врач назначает ушные капли.

Рецидивирующий полихондрит. Редкая болезнь, характеризуется воспалением хрящевой ткани уха. Симптомы включают внезапную боль, отек и болезненность хряща ушей. Ушная раковина обычно теряет упругость и становится гибкой.

Иногда воспаляется внутреннее ухо поэтому у человека появляется тошнота, рвота, головокружение. Также может возникнуть нарушение слуха, вплоть до потери. Врач назначает кортикостероиды и нестероидные противовоспалительные препараты.

Перихондрит. Это воспаление тканей вокруг хряща уха. Возникает обычно из-за травмы уха и укусов насекомых. Ухо возле хряща выглядит опухшим и болит. Инфекция может вызвать абсцесс, поэтому важно срочно обратиться к врачу. Состояние может ухудшиться, если инфекция распространится на хрящи уха. Для лечения врач назначает антибиотики.

Синдром красного уха. Встречается редко, появляется эпизодическим покраснением и жжением, особенно в мочке, от нескольких секунд до нескольких часов. Возникает из-за трения или прикосновения к уху, тепла или холода, жевания, движения шеи. Может привести к мигрени.

Четкого подхода к лечению нет. Врач может прописать нестероидные противовоспалительные препараты и холодные компрессы для облегчения симптомов.

Если вы подозреваете, что заболевание выходит за пределы легкого солнечного ожога или покраснения, лучше проконсультироваться с врачом.