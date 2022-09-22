Кошмары могут быть симптомом опасного заболевания

Согласно исследованиям Бирмингемского университета, люди, часто видящие плохие сны в среднем возрасте, имеют более высокий риск деменции.

В исследовании изучили данные более 600 взрослых мужчин и женщин в возрасте от 35 до 64 лет; и 2600 взрослых в возрасте 79 лет и старше. Все участники не имели деменции в начале исследования и наблюдали в среднем в течение девяти лет для младшей группы и пяти лет для старших участников.

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Новое исследование сна

Исследование начало собирать данные между 2002 и 2012 годами. Участники заполнили ряд анкет, включая Питтсбургский индекс качества сна, включающий вопрос о том, как часто люди видят плохие сны. Эти данные были проанализированы с помощью статистического программного обеспечения, чтобы выяснить, имеют ли участники с большей частотой кошмаров большую вероятность ухудшения когнитивных функций и диагностирования деменции.

Частые кошмары – признак деменции

Исследование показывает, что люди среднего возраста (35 – 64), которым еженедельно снятся плохие сны, в четыре раза чаще испытывают снижение когнитивных функций в течение следующего десятилетия, тогда как у пожилых людей вдвое чаще диагностируют деменцию.

Интересно, что исследование показало, что ассоциации были намного сильнее для мужчин, чем для женщин. Например, пожилые мужчины, которым еженедельно снятся кошмары, имели в пять раз больше шансов на развитие деменции, чем пожилые мужчины, не видевшие плохих снов. У женщин, однако, увеличение риска составило всего 41 процент.

Следующие шаги исследования будут включать в себя исследования того, могут ли ночные кошмары среди молодых людей быть связаны с будущим риском деменции, и можно ли использовать другие характеристики сновидений, например, как часто мы помним сны и насколько они яркие, для определения риска деменции.