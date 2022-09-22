Кошмари можуть бути симптомом небезпечного захворювання

Згідно з дослідженнями Бірмінгемського університету, люди, які часто бачать погані сни в середньому віці, мають вищий ризик деменції.

У дослідженні вивчили дані понад 600 дорослих чоловіків і жінок віком від 35 до 64 років; і 2600 дорослих у віці 79 років і старше. Усі учасники не мали деменції на початку дослідження і спостерігали в середньому протягом дев'яти років для молодшої групи та п’яти років для старших учасників.

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Нове дослідження сну

Дослідження почало збирати дані між 2002 і 2012 роками. Учасники заповнили низку анкет, включаючи Піттсбурзький індекс якості сну, який включає питання про те, як часто люди бачать погані сни. Ці дані були проаналізовані за допомогою статистичного програмного забезпечення, щоб з’ясувати, чи учасники з більшою частотою кошмарів мають більшу ймовірність погіршення когнітивних функцій і діагностування деменції.

Часті кошмари – ознака деменції

Дослідження показує, що люди середнього віку (35 – 64), яким щотижня сняться погані сни, у чотири рази частіше відчувають зниження когнітивних функцій протягом наступного десятиліття, тоді як у людей похилого віку вдвічі частіше діагностують деменцію.

Цікаво, що дослідження показало, що асоціації були набагато сильнішими для чоловіків, ніж для жінок. Наприклад, літні чоловіки, яким щотижня сняться кошмари, мали в п’ять разів більше шансів на розвиток деменції, ніж літні чоловіки, які не бачили поганих снів. У жінок, однак, збільшення ризику становило лише 41 відсоток.

Наступні кроки дослідження включатимуть дослідження того, чи можуть нічні кошмари серед молодих людей бути пов’язані з майбутнім ризиком деменції, і чи можна використовувати інші характеристики сновидінь, наприклад, як часто ми пам’ятаємо сни та наскільки вони яскраві, для визначення ризику деменції.