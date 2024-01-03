Может ли плазмоферез вылечить аллергию

Очищение плазмы может помочь в терапии аллергии. Дело в том, что с помощью плазмафереза реально снизить концентрацию в крови иммуноглобулина E – антител, вызывающих аллергическую реакцию. Однако одной фильтрации плазмы для успешного лечения недостаточно, не говоря о том, что она имеет противопоказания и осложнения.

Жидкая часть крови называется плазмой – смесью белков альбуминов, глобулинов и фибриногена, а также глюкозы, липидов, гормонов, витаминов и ферментов. Компоненты плазмы предохраняют организм от чужеродных веществ и помогают контролировать кровоток.

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Какие болезни лечит плазмаферез

Процесс выделения плазмы из крови и ее фильтрации (удаление антител и сохранение форменных элементов) с помощью специального аппарата – центрифужного, мембранного или каскадного – называется плазмаферезом.

Таким путем лечат заболевания крови, рассеянный склероз, миастению (аутоиммунное заболевание, для которого характерна быстрая утомляемость поперечнополосатых мышц) и синдром Гийена – Барре (при котором иммунитет атакует нервные клетки и разрушает их оболочку).

Плазмаферез против аллергии

При аллергии плазмаферез также может помочь, поскольку он позволяет снизить количество иммуноглобулина E (IgE) – антител, отвечающих за развитие аллергической реакции, – и медиаторов воспаления. В результате выраженность симптомов также снизится.

Исследования показывают, что в ситуациях, когда снизить уровень IgE гормональными методами не получается, его удается удалить механически с помощью плазмафереза. Так, небольшие исследования показывают, что после проведения плазмафереза уменьшается выраженность симптомов атопического дерматита, тогда как в отношении бронхиальной астмы таких данных нет.

Осложнения после плазмафереза

Хотя плазмаферез может помочь в терапии заболеваний аллергической природы, самого очищения плазмы недостаточно. Лечение аллергии необходимо сочетать с гормональной или АСИТ-терапией. А также важно учитывать, что плазмаферез – это вмешательство, после которого могут развиться такие осложнения, как:

гипокальциемия и гипомагниемия (дефицит кальция и магния);

гипотермия (сниженная температура тела);

гипотония (пониженное артериальное давление);

эмболия;

флебит (воспаление) сосуда, из которого берут кровь;

кровотечение (при передозировке препаратами для снижения свертывания);

аллергическая реакция на материалы.

В то время как при заболеваниях крови, сердца и сосудов и дисфункции печени плазмаферез противопоказан.