Чи може плазмоферез вилікувати алергію

Очищення плазми може допомогти у терапії алергії. Річ у тім, що за допомогою плазмаферезу реально знизити концентрацію в крові імуноглобуліну E - антитіл, що викликають алергічну реакцію. Однак однієї фільтрації плазми для успішного лікування недостатньо, не кажучи про те, що вона має протипоказання та ускладнення.

Рідка частина крові називається плазмою – сумішшю білків альбумінів, глобулінів та фібриногену, а також глюкози, ліпідів, гормонів, вітамінів та ферментів. Компоненти плазми захищають організм від чужорідних речовин та допомагають контролювати кровотік.

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Які хвороби лікує плазмаферез

Процес виділення плазми з крові та її фільтрації (видалення антитіл та збереження формених елементів) за допомогою спеціального апарату – центрифужного, мембранного чи каскадного – називається плазмаферезом.

Таким шляхом лікують захворювання крові, розсіяний склероз, міастенію (аутоімунне захворювання, для якого характерна швидка стомлюваність поперечно-смугастих м'язів) та синдром Гійєна – Барре (при якому імунітет атакує нервові клітини та руйнує їхню оболонку).

Плазмаферез проти алергії

При алергії плазмаферез також може допомогти, оскільки він дозволяє знизити кількість імуноглобуліну E (IgE) – антитіл, які відповідають за розвиток алергічної реакції, – та медіаторів запалення. У результаті виразність симптомів також зменшиться.

Дослідження показують, що у ситуаціях, коли знизити рівень IgE гормональними методами не виходить, його вдається видалити механічно – за допомогою плазмаферезу. Так, невеликі дослідження показують, що після проведення плазмаферезу зменшується вираженість симптомів атопічного дерматиту, тоді як щодо бронхіальної астми таких даних немає.

Ускладнення після плазмаферезу

Хоча плазмаферез може допомогти в терапії захворювань алергічної природи, самого очищення плазми недостатньо. Лікування алергії необхідно поєднувати з гормональною або АСІТ-терапією. А також важливо враховувати, що плазмаферез – це втручання, після якого можуть розвинутись такі ускладнення, як:

гіпокальціємія та гіпомагніємія (дефіцит кальцію та магнію);

гіпотермія (знижена температура тіла);

гіпотонія (знижений артеріальний тиск);

емболія;

флебіт (запалення) судини, з якої беруть кров;

кровотеча (при передозуванні препаратами для зниження згортання);

алергічна реакція на матеріали.

Тоді як при захворюваннях крові, серця та судин та дисфункції печінки плазмаферез протипоказаний.