Повод научиться готовить: питание ресторанной пищей значительно повышает риск смерти

На 50% увеличивает риск смерти регулярное питание в ресторанах. Речь в том числе о раке и сердечно-сосудистых болезнях.

Качество еды в ресторанах, кафе и других общепитах может сильно меняться. Однако обычно питание в заведениях или заказ готовой пищи на дом связано с ухудшением качества диеты.

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Это ухудшение, в свою очередь, связано с увеличением калорийности блюд, снижением потребления фруктов и овощей. В ресторане часто большое содержание соли, сахара и насыщенных жиров.

Есть научные данные, которые показывают, что частое питание вне дома связано с повышенным риском ожирения, сахарного диабета и других хронических болезней. Но о связи такого питания с риском смерти известно мало,

– сообщил Вэй Бао, ведущий автор нового исследования

Еда из ресторана сокращает жизнь

В нем ученые проанализировали данные, собранные в обширном опросе, посвященном питанию, проходившему в США с 1999 по 2014 годы. В общей сложности было опрошено более 35 тысяч человек в возрасте от 20 лет. Каждый из них рассказал, как часто ест не домашнее приготовление: в ресторанах и кафе и на заказ.

Информацию о питании участников опроса авторы исследования сопоставили с официальными американскими данными о смертности населения. За период с 1999 по 2015 год умерли почти 2800 тысяч участников исследования, более 500 – от болезней сердечно-сосудистой системы, 640 – от рака.

Риск смерти тех, кто ел ресторанную пищу часто, был почти на 50% выше, чем у тех, кто ел ее редко. Вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у них была выше на 18%, от рака – на 67%. В расчетах авторы исследования учитывали другие факторы, которые могли бы повлиять на риск смерти участников: пол, возраст, расу, социальное состояние, образ жизни, массу тела.

"Это одно из первых исследований, которые количественно оценивают связь между едой вне дома и смертности. Наши данные согласуются с предыдущими исследованиями, которые демонстрировали, что частое употребление ресторанной пищи плохо влияет на здоровье", – сказал доктор Бао.

Бао надеется, что в будущих рекомендациях по питанию будет совет сократить употребление пищи, приготовленной на выходе.