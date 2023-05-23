Привід, щоб навчитися готувати: харчування ресторанною їжею значно підвищує ризик смерті

На 50% збільшує ризик смерті регулярне харчування у ресторанах. Йдеться в тому числі про рак і серцево-судинні хвороби.

Якість їжі в ресторанах, кафе та інших закладах громадського харчування може сильно змінюватись. Проте зазвичай харчування у закладах чи замовлення готової їжі додому пов'язані з погіршенням якості дієти.

Також на тему Як харчуватися, якщо часто виникають закрепи

Це погіршення, своєю чергою, пов'язані зі збільшенням калорійності страв, зниженням споживання фруктів і овочів. У ресторанній їжі часто великий вміст солі, цукру та насичених жирів.

Є наукові дані, які показують, що часте харчування поза межами дому пов'язане з підвищеним ризиком ожиріння, цукрового діабету та інших хронічних хвороб. Але про зв'язок такого харчування з ризиком смерті відомо мало,

– повідомив Вей Бао, провідний автор нового дослідження.

Їжа з ресторану скорочує життя

У ньому вчені проаналізували дані, зібрані у великому опитуванні, присвяченому харчуванню, що проходило в США з 1999 по 2014 роки. Загалом було опитано понад 35 тисяч осіб віком від 20 років. Кожен із них розповів, як часто їсть їжу не домашнього приготування: у ресторанах та кафе та на замовлення.

Інформацію про харчування учасників опитування автори дослідження зіставили з офіційними американськими даними про смертність населення. За період з 1999 по 2015 рік померло майже 2800 тисяч учасників дослідження, понад 500 – від хвороб серцево-судинної системи, 640 – від раку.

Ризик смерті тих, хто їв ресторанну їжу часто, був майже на 50% вищим, ніж у тих, хто їв її рідко. Імовірність смерті від хвороб серця та судин у них була вищою на 18%, від раку – на 67%. У розрахунках автори дослідження враховували інші чинники, які б вплинути на ризик смерті учасників: стать, вік, расу, соціальний стан, спосіб життя, масу тіла.

"Це одне з перших досліджень, які кількісно оцінюють зв'язок між їжею поза домом та смертністю. Наші дані узгоджуються із попередніми дослідженнями, які демонстрували, що часте вживання ресторанної їжі погано впливає на здоров'я", – сказав доктор Бао.

Бао сподівається, що в майбутніх рекомендаціях щодо харчування буде порада скоротити вживання їжі, приготовленої не вдома.