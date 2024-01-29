Что полезнее для мозга: письмо руками или печать на клавиатуре

Вспомните, как в школьные годы учитель настаивал, чтобы вы писали аккуратно и без ошибок. Согласно новому исследованию норвежских ученых, он был совершенно прав. Письмо от руки стимулирует разные области мозга, увеличивая его связанность и улучшая процесс обучения, в отличие от печати на клавиатуре.

В современном мире, когда цифровые технологии в течение десятилетий заменяют традиционные методы ведения записей, ручное письмо становится все более необычным явлением в школьных классах и университетских аудиториях. Однако этот подход к записи информации улучшает орфографическую точность и помогает лучше запоминать материал.

Также на тему Как работает мозг влюбленных: увлекательное открытие нейробиологов

Новое исследование мозга

Это открытие сделала группа ученых во главе с Одри ван дер Мейер, они исследовали нейронные сети, лежащие в основе обеих методик письма. В исследовании приняли участие 36 студентов, активность мозга которых измерялась с помощью высокочастотного электроэнцефалографа, работающий на 256 датчиках, установленных на голове.

Участники эксперимента не раз попросили написать или набрать на клавиатуре слово, что появилось на экране. Для написания они использовали цифровую ручку, а для набора текста– клавиши клавиатуры, нажимая одним пальцем. Для исключения возникновения артефактов, вызванных движениями головы и глаз при изменении фокуса внимания между экраном и клавиатурой, набранные слова не появлялись на экране до этого, пока участники их не напечатали.

Ручное письмо развивает мозг

Анализ показал, что при ручном письме связи в мозге становятся более сложными и разветвленными, нож при наборе текста на клавиатуре. Это влияет на процесс обучения, потому что они играют ключевую роль в формировании памяти и кодировании новой информации.

Исследователи подчеркивают, что даже при использовании цифровых ручек для рукописного ввода результаты останутся такими же, как и при использовании обычной ручки и бумаги. Это связано с тем, что при ручном письме больше привлечены моторика и органы чувств. Одновременно одно нажатие по клавишам одним пальцем меньше стимулирует мозг.

Результаты исследования подтверждают важность сохранения традиции ручного письма в эпоху цифровых технологий для развития мозга. Учить детей рукописи важно для улучшения запоминания и эффективного усвоения знаний.