Що корисніше для мозку: письмо руками чи друк на клавіатурі

Згадайте, як у шкільні роки вчитель наполягав на тому, щоб ви писали акуратно і без помилок. Згідно з новим дослідженням норвезьких учених, він був абсолютно правий. Письмо від руки стимулює різні області мозку, збільшуючи його зв'язаність та покращуючи процес навчання, на відміну від друку на клавіатурі.

У сучасному світі, коли цифрові технології протягом десятиліть замінюють традиційні методи ведення записів, ручне письмо стає дедалі незвичайнішим явищем у шкільних класах та університетських аудиторіях. Проте цей підхід до запису інформації покращує орфографічну точність і допомагає краще запам'ятовувати матеріал.

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Нове дослідження мозку

Це відкриття зробила група вчених на чолі з Одрі ван дер Меєр, вони досліджували нейронні мережі, що лежать в основі обох методик письма. У дослідженні взяли участь 36 студентів, активність мозку яких вимірювалася за допомогою високочастотного електроенцефалографа, що працює на 256 датчиках, встановлених на голові.

Учасники експерименту неодноразово попросили написати або набрати на клавіатурі слово, що з'явилося на екрані. Для написання вони використовували цифрову ручку, а для набору тексту – клавіші клавіатури, натискаючи одним пальцем. Для виключення виникнення артефактів, викликаних рухами голови та очей при зміні фокуса уваги між екраном та клавіатурою, набрані слова не з'являлися на екрані доти, доки учасники їх не надрукували.

Ручне письмо розвиває мозок

Аналіз показав, що при ручному письмі звʼязки в мозку стають складнішими та розгалуженішими, ніж при наборі тексту на клавіатурі. Це впливає на процес навчання, тому що вони відіграють ключову роль у формуванні пам'яті та кодуванні нової інформації.

Дослідники підкреслюють, що навіть при використанні цифрових ручок для рукописного введення результати залишаться такими ж, як і при використанні звичайної ручки та паперу. Це пов'язано з тим, що при ручному письмі більше залучені моторика та органи чуття. Водночас одноманітне натискання по клавішах одним пальцем менше стимулює мозок.

Результати дослідження підтверджують важливість збереження традиції ручного письма в епоху цифрових технологій у розвиток мозку. Вчити дітей рукопису важливо для поліпшення запам'ятовування та ефективного засвоєння знань.