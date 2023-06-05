Все о пищевом отравлении: симптомы и лечение

Пищевое отравление возникает, если съесть пищу, зараженную микробами. Обычно протекает легко, поэтому большинству людей становится лучше нескольких дней без лечения.

Отравитесь вы или нет после того, как съедите зараженную пищу, зависит от количества микробов в ней, вашего возраста и состояния здоровья. К группам повышенного риска относятся: пожилые люди, беременные женщины, дети и люди с ослабленной иммунной системой.

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Обычно отравление протекает легко, но бывают осложнения. Среди них:

обезвоживание;

хронический артрит;

поражение мозга и нервов;

при отравлении бактерией листерией – выкидыш на ранних сроках беременности. На более поздних сроках – преждевременные роды;

гемолитико-уремический синдром с почечной недостаточностью – вызывают некоторые штаммы (виды) кишечной палочки.

Симптомы отравления

Симптомы пищевого отравления зависят от того, чем оно вызвано – бактерией или вирусом. Обычно появляется:

тошнота;

рвота;

водянистая или кровавая диарея;

боли в животе и спазмы желудка;

высокая температура – 38°C и выше;

общее недомогание – например, чувство усталости, озноб.

Признаки и симптомы возникают через несколько часов после употребления зараженной пищи или через несколько дней или даже недель. Болезнь, вызванная пищевым отравлением, обычно длится от нескольких часов до нескольких дней.

Лечение пищевого отравления

Пищевое отравление диагностируют по симптомам. Для этого врач расспросит о том, как протекает болезнь, как давно появились симптомы и какие продукты вы ели. Врач также осмотрит вас на признаки обезвоживания (сухость кожи и слизистых), спросит о мочеиспускании. Если оно редко, это указывает на обезвоживание.

Иногда врач назначает анализ крови или кала. К примеру, занял на возбудителей кишечной инфекции. В основном анализы нужны людям с высоким риском развития осложнений. В некоторых случаях причину пищевого отравления установить не удается.

Лечение зависит от источника заболевания и тяжести симптомов. У большинства людей болезнь проходит без лечения за несколько дней, хотя некоторые виды пищевых отравлений могут продолжаться дольше.

пить много жидкости, чтобы не было обезвоживания;

если заболел ребенок – продолжать кормить грудью или из бутылочки, но маленькими порциями и чаще обычного;

давать детям маленькие глотки воды между кормлениями;

есть, когда чувствуете, что можете;

принимать парацетамол для облегчения боли.

Лечение пищевого отравления может включать:

пополнение утраченных жидкостей и электролитов – минералов, например натрия, калия и кальция, поддерживающих баланс жидкости в теле. Некоторым пациентам с постоянной диареей или рвотой иногда требуется госпитализация, где они могут получать соли и жидкости внутривенно;

антибиотики – когда отравление вызывали бактерии. Но они не помогут, если отравление вызывали вирусы. Если причина отравления листерией могут назначить антибиотики внутривенно;

лоперамид или субсалицилата висмута для облегчения симптомов. Назначают взрослым с диареей без крови и лихорадки.

Чем раньше начнется лечение, тем лучше. При беременности своевременное лечение антибиотиками может помочь предотвратить заражение ребенка инфекцией.