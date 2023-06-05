Все про харчове отруєння: симптоми та лікування

Харчове отруєння виникає, якщо з'їсти їжу, заражену мікробами. Зазвичай протікає легко, тому більшості людей стає краще за кілька днів без лікування.

Отруїться ви чи ні після того, як з'їсте заражену їжу, залежить від кількості мікробів у ній, вашого віку та стану здоров'я. До груп підвищеного ризику належать: люди похилого віку, вагітні жінки, діти та люди з ослабленою імунною системою.

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Зазвичай отруєння протікає легко, але бувають ускладнення. Серед них:

зневоднення;

хронічний артрит;

ураження мозку та нервів;

при отруєнні бактерією листерією – викидень на ранніх термінах вагітності. На пізніших термінах – передчасні пологи;

гемолітико-уремічний синдром з нирковою недостатністю – викликають деякі штами (види) кишкової палички.

Симптоми отруєння

Симптоми харчового отруєння залежать від того, чим воно спричинене, – бактерією чи вірусом. Зазвичай з'являється:

нудота;

блювання;

водяниста чи кривава діарея;

болі в животі та спазми шлунка;

висока температура - 38 ° C і вище;

загальне нездужання - наприклад, почуття втоми, озноб.

Ознаки та симптоми виникають через кілька годин після вживання зараженої їжі або через кілька днів або навіть тижнів. Хвороба, викликана харчовим отруєнням, зазвичай триває від кількох годин за кілька днів.

Лікування харчового отруєння

Харчове отруєння діагностують за симптомами. Для цього лікар розпитає про те, як протікає хвороба, як давно з'явилися симптоми та які продукти ви їли. Лікар також огляне вас на ознаки зневоднення (сухість шкіри та слизових), запитає про сечовипускання. Якщо воно рідкісне, це вказує на зневоднення.

Іноді лікар призначає аналізи крові чи калу. Наприклад, посів на збудників кишкової інфекції. Здебільшого аналізи потрібні людям із високим ризиком розвитку ускладнень. У деяких випадках причину харчового отруєння встановити не вдається.

Лікування залежить від джерела захворювання та тяжкості симптомів. У більшості людей хвороба минає без лікування за кілька днів, хоча деякі види харчових отруєнь можуть тривати довше.Для полегшення симптомів діареї та блювання можна самостійно:

пити багато рідини, щоб не було зневоднення;

якщо захворіла дитина – продовжувати годувати грудьми або з пляшечки, але маленькими порціями і частіше, ніж зазвичай;

давати дітям маленькі ковтки води між годуваннями;

їсти, коли відчуваєте, що можете;

приймати парацетамол для полегшення болю.

Лікування харчового отруєння може включати:

поповнення втрачених рідин та електролітів – мінералів, наприклад натрію, калію та кальцій, які підтримують баланс рідини в тілі. Деяким пацієнтам з постійною діареєю або блюванням іноді потрібна госпіталізація, де вони можуть отримувати солі та рідини внутрішньовенно;

антибіотики – коли отруєння викликали бактерії. Але вони не допоможуть, якщо отруєння викликали віруси. Якщо причина отруєння листерії можуть призначити антибіотики внутрішньовенно;

лоперамід або субсаліцилат вісмуту для полегшення симптомів. Призначають дорослим з діареєю без крові та лихоманки.

Чим раніше розпочнеться лікування, тим краще. При вагітності своєчасне лікування антибіотиками може допомогти запобігти зараженню дитини інфекцією.