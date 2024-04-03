Четверо погибших сотни в больницах: в Японии пищевая добавка могла вызвать массовые отравления
Источник:Telegraph
В Японии зафиксировали четыре летальных случая, которые могут быть связаны с употреблением пищевой добавки для снижения холестерина. Эта добавка содержит красный дрожжевой рис.
Кроме четырех жертв, известно о более 100 госпитализированных пациентов. У всех пострадавших развились проблемы с почками, и все они употребляли эту биодобавку.
Смотрите также Назвали тип питания, который поможет людям, страдающим шизофренией и биполярным расстройствомСправка. Красный дрожжевой рис, "Бени Коджи" – добавка, которую принимают для снижения уровня холестерина. Ее отпускают без рецепта, и она является ингредиентом десятков других продуктов, в частности саке, заправок для салатов и пасты мисо.
Что известно о негативных эффектах добавки
После того, как люди, принимавшие добавку, массово начали жаловаться на проблемы с почками, производитель Kobayashi Pharmaceutical отозвала три свои пищевые добавки, среди которых "Beni Koji Choleste Help".
Первые жалобы поступили от пациентов еще в январе, но компания не передала правительству эту информацию.
Производитель провел расследование
Kobayashi Pharmaceutical сообщила, что провела собственное исследование и в составе добавки обнаружила "ингредиенты, которые не намеревались добавлять".Важно. В то же время в составе добавки компания не обнаружила химического соединения цитринин, которое производится красным дрожжевым рисом и которое является токсичным и может повредить почки.
Сейчас Kobayashi Pharmaceutical совместно с Министерством здравоохранения Японии продолжает расследовать случаи смертей и возможную связь с потреблением их добавок.