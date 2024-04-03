Четверо загиблих сотні у лікарнях: у Японії харчова добавка могла спричинити масові отруєння

У Японії зафіксували чотири летальних випадки, які можуть бути пов'язані з вживанням харчової добавки для зниження холестерину. Ця добавка містить червоний дріжджовий рис.

Окрім чотирьох жертв, відомо про понад 100 госпіталізованих пацієнтів. У всіх потерпілих розвинулись проблеми із нирками, і всі вони вживали цю біодобавку.

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Що відомо про негативні ефекти добавки

. Червоний дріжджовий рис, "Бені Коджі" – добавка, яку приймають для зниження рівня холестерину. Її відпускають без рецепту, і вона є інгредієнтом десятків інших продуктів, зокрема саке, заправок для салатів і пасти місо.

Після того, як люди, які приймали добавку, масово почали скаржитися на проблеми з нирками, виробник Kobayashi Pharmaceutical відкликала три свої харчові добавки, серед яких "Beni Koji Choleste Help".

Перші скарги надійшли від пацієнтів ще в січні, але компанія не передала уряду цю інформацію.

Виробник провів розслідування

Kobayashi Pharmaceutical повідомила, що провела власне дослідження і в складі добавки виявила "інгредієнти, які не мали наміру додавати".

Важливо. Водночас у складі добавки компанія не виявила хімічної сполуки, яка виробляється червоним дріжджовим рисом і яка є токсичною і може пошкодити нирки.

Наразі Kobayashi Pharmaceutical спільно із Міністерством охорони здоров'я Японії продовжує розслідувати випадки смертей і можливий зв'язок із споживанням їх добавок.