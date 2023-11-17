Действительно, во время первого раза должно быть больно и кровь

Иногда во время первого секса у некоторых женщин возникает боль. Это происходит из-за нехватки смазки и растяжения девичьей плевы.

Когда люди, далекие от обсуждения полового воспитания, вспоминают первый секс, часто создается впечатление, будто разрыв девичьей плевы сопровождается обязательным кровотечением.

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Будет ли кровь во время первого секса

Но это скорее миф, потому что кровь во время месячных утекает и к первому сексу, что делает девичью плеву менее "неприступной стеной", чем часто кажется. На самом деле девичья плева является тонкой и эластичной складкой, частично прикрывающей вход во влагалище.

Сейчас все чаще используют медицинское слово "гимен" или "вагинальная корона". В гимене есть одно или несколько отверстий: через них выходит кровь во время месячных и другие выделения. Форма, размер и эластичность гимена у девочек отличаются.

Крайне редко, примерно в 0,01 – 0,1% случаев, наблюдается отсутствие отверстия в гимне у девушек. В таких ситуациях это обычно выявляют до начала месячных и проводят хирургическое вмешательство. Однако существуют случаи, когда гимен отсутствует от рождения, и, наоборот, он может оставаться невредимым даже при регулярных сексуальных контактах.

Гимен – эластичная структура, которая может растягиваться в результате проникающего секса, мастурбации с использованием секс-игрушек, введения тампонов, использования менструальных чаш и других физических активностей, таких как гимнастика или езда на велосипеде.

Если гимен обладает достаточной эластичностью, то, возможно, к моменту первого сексуального контакта он уже будет достаточно хорошо растянут, чтобы избежать боли и кровотечения. Однако следует отметить, что большинство девушек не имеют кровотечения во время первого секса, особенно если оба партнера возбуждены.

Будет ли больно

Боль и кровь во время первого сексуального опыта возникают из-за микроповреждения влагалища, возникающего от трения. Это может произойти, если недостаточно смазки или если партнер слишком груб. При возбуждении, расслабленности и достаточном количестве лубриканта вероятность безболезненного секса значительно повышается.

Ребята также могут столкнуться с болью во время проникновения, если пенис чувствителен, слишком велик для узкого влагалища или трения слишком интенсивно. Поэтому лубрикант и расслабление улучшат чувство обоих.