Чи справді, під час першого разу має бути боляче і кров

Інколи під час першого сексу в деяких жінок виникає біль. Це відбувається через брак змазки та розтягнення дівочої пліви.

Коли люди, далекі від обговорення статевого виховання, згадують перший секс, часто створюється враження, ніби розрив дівочої пліви супроводжується обов'язковою кровотечею.

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Чи буде кров під час першого сексу

Але це швидше міф, тому що кров під час місячних витікає і до першого сексу, що робить дівочу пліву менш "неприступною стіною", ніж часто здається. Насправді дівоча пліва є тонкою і еластичною складкою, що частково прикриває вхід у піхву.

Зараз все частіше використовують медичне слово "гімен" або "вагінальна корона". У гімені є один або кілька отворів: через них виходить кров під час місячних та інші виділення. Форма, розмір та еластичність гімену у дівчат відрізняються.

Вкрай рідко, приблизно в 0,01 – 0,1% випадків, спостерігається відсутність отвору в гімені у дівчат. У таких ситуаціях це зазвичай виявляють до початку місячних, і проводять хірургічне втручання. Однак, існують випадки, коли гімен відсутній від народження, і, навпаки, він може залишатися неушкодженим навіть за регулярних сексуальних контактів.

Гімен – еластична структура, яка може розтягуватися в результаті проникаючого сексу, мастурбації з використанням секс-іграшок, введення тампонів, використання менструальних чаш та інших фізичних активностей, таких як гімнастика або їзда велосипедом.

Якщо гімен має достатню еластичність, то, можливо, на момент першого сексуального контакту він вже буде досить добре розтягнутий, щоб уникнути болю та кровотечі. Однак варто відзначити, що більшість дівчат не мають кровотечі під час першого сексу, особливо якщо обидва партнери збудженні.

Чи буде боляче

Біль і кров під час першого сексуального досвіду виникають через мікроушкодження піхви, що виникають від тертя. Це може статися, якщо недостатньо мастила або якщо партнер занадто грубий. Під час збудження, розслабленості та достатньої кількості лубриканту ймовірність безболісного сексу значно підвищується.

Хлопці також можуть зіткнутися з болем під час проникнення, якщо пеніс чутливий, занадто великий для вузької піхви або тертя занадто інтенсивне. Тому лубрикант та розслаблення покращать відчуття обом.