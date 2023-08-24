Провели первую трансплантацию матки: донором стала родная сестра

Британские хирурги провели первую трансплантацию матки, открыв тем самым возможность рожать десяткам бесплодных женщин. Донором органа стала 40-летняя сестра пациентки, у которой двое детей.

По словам врачей, операция длилась 9 часов, а результатом 35-летняя женщина удовлетворена. Теперь она планирует родить двоих детей с помощью ЭКО.

Смотрите также Женские презервативы: каковы их преимущества и почему их недооценивают

Пациентка на седьмом небе от счастья и верит, что сможет родить не одного, а двоих детей. Ее матка функционирует идеально, и мы внимательно следим за прогрессом,

– рассказал хирург-консультант Оксфордского центра трансплантации Изабель Кирога.

Перспектива трансплантаций маток

Справка. В мире было проведено более 90 трансплантаций матки, в частности, в Швеции, США, Саудовской Аравии, Турции, Китае, Чехии, Бразилии, Германии, Сербии и Индии, причем в большинстве случаев с участием живого донора. В результате на свет появилось около 50 малышей.

Осенью этого года планируется вторая трансплантация матки, при этом многие пациентки находятся на стадии подготовки. Хирурги имеют разрешение на 10 операций с участием доноров со смертью мозга и 5 с использованием живых доноров.

Женщина, получившая матку от сестры, родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера (MRKH), редким заболеванием, которым страдает одна из 5 тысяч женщин.

Что это за синдром MRKH У женщин с этим состоянием недоразвитое влагалище и недоразвитая или отсутствующая матка. Главным признаком заболевания является отсутствие менструации, однако яичники целые и по-прежнему функционируют, производя яйцеклетки и женские гормоны, что делает возможным зачатие посредством лечения бесплодия.

Почему успех британских хирургов важен

Трансплантация также может помочь женщинам, родившимся без функционирующей матки, а также потерявшим орган из-за рака или других заболеваний.

Хирурги также надеются использовать живых доноров, которые не являются родственниками, но могут согласиться отдать свои органы.