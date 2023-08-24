Провели першу трансплантацію матки: донором стала рідна сестра

Британські хірурги провели першу трансплантацію матки, відкривши тим самим можливість народжувати десяткам безплідних жінок. Донором органу стала 40-річна сестра пацієнтки, у якої двоє дітей.

За словами лікарів, операція тривала 9 годин, а результатом 35-річна жінка задоволена. Тепер вона планує народити двох дітей за допомогою ЕКЗ.

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Пацієнтка на сьомому небі від щастя і вірить, що зможе народити не одного, а двох дітей. Її матка функціонує ідеально, і ми уважно стежимо за прогресом,

– розповів хірург-консультант Оксфордського центру трансплантації Ізабель Кірога.

Перспектива трансплантацій маток

Довідка. У світі було проведено понад 90 трансплантацій матки, зокрема у Швеції, США, Саудівській Аравії, Туреччині, Китаї, Чехії, Бразилії, Німеччині, Сербії та Індії, причому в більшості випадків за участю живого донора. У результаті на світ з’явилося близько 50 малюків.

Восени цього року планується друга трансплантація матки, при цьому багато пацієнток перебувають на стадії підготовки. Хірурги мають дозвіл на 10 операцій за участю донорів зі смертю мозку і 5 із використанням живих донорів.

Жінка, яка отримала матку від сестри, народилася із синдромом Майєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера (MRKH), рідкісним захворюванням, на яке страждає одна з 5 тисяч жінок.

Що це за синдром MRKH У жінок з цим станом недорозвинена піхва і недорозвинена або відсутня матка. Головною ознакою захворювання є відсутність менструації, проте яєчники цілі та, як і раніше, функціонують, виробляючи яйцеклітини і жіночі гормони, що робить можливим зачаття за допомогою лікування безпліддя.

Чому успіх британських хірургів важливий

Трансплантація також може допомогти жінкам, які народилися без функціонуючої матки, а також тим, хто втратив орган через рак або інші захворювання.

Хірурги також сподіваються використовувати живих донорів, які не є родичами, але можуть погодитись віддати свої органи.