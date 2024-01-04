Что такое перикардит, почему возникает и как его лечат

Перикардит – это воспаление перикарда, или мешковидной оболочки, окружающей сердце. Лечение перикардита зависит от того, что его приводит. Точную причину сложно подтвердить, но это, как правило, вирусная инфекция.

Сердце имеет защитный мешок, заполненный жидкостью – это перикард. При перикардите он воспаляется и в него может проникать кровь или жидкость. Это вызывает боль в груди и высокую температуру. Причина перикардита часто не известна, хотя у большинства людей это вирусная инфекция.

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Почему возникает перикардит

Но воспаление может быть косвенным результатом инфекции. Вирус стимулирует иммунную систему к атаке и воспалению перикардита. Хронический перикардит развивается медленно и длится более трех месяцев. Обычно это результат аутоиммунных заболеваний – волчанки, склеродермии и ревматоидного артрита. При этих болезнях иммунная система вырабатывает антитела, ошибочно атакующие ткани или клетки организма.

Другие возможные причины перикардита:

Сердечный приступ или операция на сердце.

Инфекционное заболевание.

Почечная недостаточность,

ВИЧ, СПИД,

рак,

туберкулез.

Травмы от несчастных случаев, например, повреждений сердца или груди в результате автомобильной аварии.

Как лечат перикардит

Лечение перикардита зависит от того, что его приводит. Врач может порекомендовать безрецептурные противовоспалительные обезболивающие – аспирин или ибупрофен, что уменьшит боль и воспаление.

При сильной боли врач может назначить колхицин и стероиды, например преднизолон. Если перикардит появился из-за бактериальной инфекции, выписывают антибиотики, а если из-за скопления жидкости вокруг сердца, проводят дренаж или операцию.