Що таке перикардит, чому виникає та як його лікують

Перикардит - це запалення перикарда, або мішкоподібної оболонки, яка оточує серце. Лікування перикардиту залежить від того, що його спричиняє. Точну причину складно підтвердити, але це зазвичай вірусна інфекція.

Серце має захисний мішок, який заповнений рідиною – це перикард. При перикардиті він запалюється, і в нього може проникати кров або рідина. Це викликає біль у грудях та високу температуру. Причина перикардиту часто невідома, хоча в більшості людей це вірусна інфекція.

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Чому виникає перикардит

Але запалення може бути непрямим результатом інфекції. Натомість вірус стимулює імунну систему до атаки та запалення перикардиту. Хронічний перикардит розвивається повільно і триває понад три місяці. Зазвичай це результат аутоімунних захворювань – вовчаку, склеродермії та ревматоїдного артриту. При цих хворобах імунна система виробляє антитіла, які помилково атакують тканини або клітини організму.

Інші можливі причини перикардиту:

Серцевий напад чи операція на серці.

Інфекційне захворювання.

Ниркова недостатність,

ВІЛ, СНІД,

рак,

туберкульоз.

Травми від нещасних випадків, наприклад, ушкоджень серця чи грудей унаслідок автомобільної аварії.

Як лікують перикардит

Лікування перикардиту залежить від того, що його спричиняє. Лікар може порекомендувати безрецептурні протизапальні знеболювальні – аспірин чи ібупрофен, що зменшить біль та запалення.

При сильному болю лікар може призначити колхіцин та стероїди, наприклад, преднізолон. Якщо перикардит з'явився через бактеріальну інфекцію, виписують антибіотики, а якщо через скупчення рідини навколо серця, проводять дренаж або операцію.