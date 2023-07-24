Переедание и стресс: как перестать "заедать" проблемы
Часто бывает такое, что даже не чувствуя голода нас тянет к дополнительной порции за обедом или к чему-нибудь сладенькому в течение дня. Понятно, что стресс увеличивает возможность таковых заеданий.
Бесспорно, война влечет за собой колоссальный стресс для организма и если раньше вы могли не замечать за собой "заедание" переживаний, то сейчас все могло измениться. О том, как избавиться от привычки переедать во время стресса 24 канала, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.
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Почему люди заедают стресс
"Заедание" стресса – это поведенческий ответ, когда питание используется, как способ успокоиться или смягчить эмоциональные проблемы. К этому процессу причастны не только физиологические, но и психологические механизмы. Ульяна Вернер
Ульяна Вернер
“Стресс активизирует выработку гормона кортизола, который может увеличивать аппетит. В то же время он влияет на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин (гормон голода) и лептин (гормон сытости), что может приводить к изменениям восприятия пищи и чувства голода. Углеводы и высококалорийная пища могут влиять на выработку гормона серотонина, отвечающего за настроение”.
Когда человек испытывает стресс и употребляет пищу для успокоения, это может стать паттерном поведения. Постоянное повторяющееся действие становится привычкой, а также в будущем, когда стресс уже исчезнет, человек может стремиться к перееданию как автоматического ответа на эмоциональный дисбаланс.
Эти механизмы могут сочетаться и усиливать друг друга, создавая эффект переедания во время стресса. Понимание этих механизмов может помочь людям сознательно контролировать свои пищевые привычки и находить более здоровые способы управления эмоциями при стрессе, такие как физическая активность, медитация или глубокое дыхание.
Как не заедать стресс
Избавиться от привычки переедать во время стресса – это комплексная работа, которая касается не только физического здоровья, но и эмоционального.
Вот несколько советов, которые могут помочь вам снизить влияние эмоционального состояния на потребление пищи:
- Во-первых, постарайтесь понять, когда и почему вы склонны "заедать" стресс. Понимание того, что побуждает вас к этому, может помочь изменить подходы и привычки.
- Ведение дневника пищи может помочь вам понять связь между эмоциями и едой. Записывайте, когда и что вы едите, какое эмоциональное состояние вам сопутствует и как вы себя чувствуете после.
- Упражняйте здоровые методы релаксации, такие как йога, медитация, глубокое дыхание, спорт или чтение. Эти действия помогут снизить уровень стресса.
- Создайте регулярный график питания с большими и меньшими приемами пищи в течение дня. Планирование здоровых и насыщенных блюд поможет сохранить стабильный уровень энергии и не давать стресса влиять на ваши пищевые привычки.
- Имея здоровые закуски под рукой, такие как свежие фрукты, овощи, орехи или йогурт, вы можете снизить соблазн до неконтролируемого перекуса во время стресса.
- Создайте небольшие награды для себя, не связанные с едой, если вы успешно сможете избежать "заедания" в стрессовых ситуациях. К примеру, возможно, вы сможете позволить купить новое платье, посмотреть фильм или встретиться с друзьями.
- Поговорите с друзьями, родственниками или специалистом о своих усилиях избавиться от привычки "заедать" стресс. Внешняя поддержка может быть очень полезна, и советы от знающих вас хорошо могут помочь понять проблему с другого ракурса.
Важно отметить, что каждый человек уникален, и может потребоваться некоторое время и экспериментирование, чтобы найти свои собственные стратегии для преодоления этой привычки. Будьте терпеливы, заботьтесь о себе, своем теле и ментальном здоровье.