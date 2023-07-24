Переедание и стресс: как перестать "заедать" проблемы

Часто бывает такое, что даже не чувствуя голода нас тянет к дополнительной порции за обедом или к чему-нибудь сладенькому в течение дня. Понятно, что стресс увеличивает возможность таковых заеданий.

Бесспорно, война влечет за собой колоссальный стресс для организма и если раньше вы могли не замечать за собой "заедание" переживаний, то сейчас все могло измениться. О том, как избавиться от привычки переедать во время стресса 24 канала, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Почему люди заедают стресс

"Заедание" стресса – это поведенческий ответ, когда питание используется, как способ успокоиться или смягчить эмоциональные проблемы. К этому процессу причастны не только физиологические, но и психологические механизмы. Ульяна Вернер

Ульяна Вернер “Стресс активизирует выработку гормона кортизола, который может увеличивать аппетит. В то же время он влияет на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин (гормон голода) и лептин (гормон сытости), что может приводить к изменениям восприятия пищи и чувства голода. Углеводы и высококалорийная пища могут влиять на выработку гормона серотонина, отвечающего за настроение”.

Когда человек испытывает стресс и употребляет пищу для успокоения, это может стать паттерном поведения. Постоянное повторяющееся действие становится привычкой, а также в будущем, когда стресс уже исчезнет, человек может стремиться к перееданию как автоматического ответа на эмоциональный дисбаланс.

Эти механизмы могут сочетаться и усиливать друг друга, создавая эффект переедания во время стресса. Понимание этих механизмов может помочь людям сознательно контролировать свои пищевые привычки и находить более здоровые способы управления эмоциями при стрессе, такие как физическая активность, медитация или глубокое дыхание.

Как не заедать стресс

Избавиться от привычки переедать во время стресса – это комплексная работа, которая касается не только физического здоровья, но и эмоционального.

Вот несколько советов, которые могут помочь вам снизить влияние эмоционального состояния на потребление пищи:

Во-первых, постарайтесь понять, когда и почему вы склонны "заедать" стресс. Понимание того, что побуждает вас к этому, может помочь изменить подходы и привычки. Ведение дневника пищи может помочь вам понять связь между эмоциями и едой. Записывайте, когда и что вы едите, какое эмоциональное состояние вам сопутствует и как вы себя чувствуете после. Упражняйте здоровые методы релаксации, такие как йога, медитация, глубокое дыхание, спорт или чтение. Эти действия помогут снизить уровень стресса. Создайте регулярный график питания с большими и меньшими приемами пищи в течение дня. Планирование здоровых и насыщенных блюд поможет сохранить стабильный уровень энергии и не давать стресса влиять на ваши пищевые привычки. Имея здоровые закуски под рукой, такие как свежие фрукты, овощи, орехи или йогурт, вы можете снизить соблазн до неконтролируемого перекуса во время стресса. Создайте небольшие награды для себя, не связанные с едой, если вы успешно сможете избежать "заедания" в стрессовых ситуациях. К примеру, возможно, вы сможете позволить купить новое платье, посмотреть фильм или встретиться с друзьями. Поговорите с друзьями, родственниками или специалистом о своих усилиях избавиться от привычки "заедать" стресс. Внешняя поддержка может быть очень полезна, и советы от знающих вас хорошо могут помочь понять проблему с другого ракурса.

Важно отметить, что каждый человек уникален, и может потребоваться некоторое время и экспериментирование, чтобы найти свои собственные стратегии для преодоления этой привычки. Будьте терпеливы, заботьтесь о себе, своем теле и ментальном здоровье.