Передозировка калия йодида может привести к смерти: в Минздраве назвали побочное действие таблеток
Источник:Минздрав
Бесконтрольный прием калия йодида может быть опасен для здоровья и жизни. Уже понятно, что принимать таблетки просто так, ради профилактики – нельзя. Следует также понимать, что значительная передозировка может привести к тяжелым последствиям и даже смерти.
Министерство здравоохранения отмечает опасность бесконтрольного приема калия йодида и объясняет главные риски.
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Почему в случае радиационной аварии следует принимать йодид калийПри авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). При попадании в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению. Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит йодид калий.
Эффективен при корректной дозировке, в нужное время
В то же время следует понимать, что калий йодид эффективен, если человек принимает нужную дозу препарата в нужное время. Именно так она поможет оградить щитовидную железу от поглощения И-131. Механизм срабатывает следующим образом: щитовидная железа поглощает йодид калий, а потому места для И-131 – просто нет.
Однако калий йодид (стабильный йод) полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" – нельзя! Он может навредить здоровью,
– отметили в Минздраве.
Чем опасен бесконтрольный прием калия йодида
Побочными эффектами неконтролируемого приема стабильного йода являются: сыпь на коже, воспаление слюнных желез с отеком и сопутствующей болью, возможна частичная потеря вкуса и сухости во рту, а также желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).
Также в случае передозировки могут возникать и более серьезные аллергические реакции, как лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или проглатыванием, а также хрипы или одышка.
Могут наблюдаться расстройства сердечно-сосудистой системы:
- нарушение сердечного ритма,
- тахикардия,
- фибрилляция предсердий.
А также расстройства нервной системы – возбуждение, дрожь, тремор рук.
К побочным эффектам относят зоб (увеличение размеров щитовидной железы), потерю массы тела, гиперфункцию щитовидной железы, снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), опасное снижением частоты пульса, артериального давления.