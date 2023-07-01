Передозування калію йодиду може призвести до смерті: у МОЗ назвали побічну дію таблеток

Безконтрольний прийом калію йодиду може бути небезпечним для здоров'я та життя, Уже зрозуміло, що приймати таблетки просто так, заради профілактики - не можна. Потрібно також розуміти, що значне передозування може призвести до тяжких наслідків та навіть смерті.

Міністерство охорони здоров’я наголошує на небезпечності безконтрольного прийому калію йодиду та пояснює головні ризики.

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Чому у випадку радіаційної аварії слід приймати калій йодид При аваріях на ядерних об'єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При потраплянні в організм він вибірково накопичується у щитоподібній залозі і спричиняє її опромінення й ураження. Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.

Ефективний при коректному дозуванні, у потрібний час

Водночас потрібно розуміти, що калій йодид ефективний, якщо людина приймає потрібну дозу препарату в потрібний час. Саме так вона допоможе захистити щитоподібну залозу від поглинання І-131. Механізм спрацьовує наступним чином: щитоподібна залоза поглинає калій йодид, а тому місця для І-131 – просто немає.

Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" – не можна! Він може зашкодити здоров'ю,

– наголосили в МОЗ.

Чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду

Побічними ефектами неконтрольованого прийому стабільного йоду є: висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та супутнім болем, можлива часткова втратою смаку та сухістю у роті, а також шлунково-кишкові розлади (нудота, діарея).

Також у випадку передозування можуть виникати і серйозніші алергічні реакції, як от лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням, а також хрипи або задишка.

Можуть спостерігатись розлади серцево-судинної системи:

порушення серцевого ритму,

тахікардія,

фібріляція передсердь.

А також розлади нервової системи – збудження, тремтіння, тремор рук.

До побічних ефектів відносять зоб (збільшення розмірів щитоподібної залози), втрату маси тіла, гіперфункцію щитоподібної залози, зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.

При неконтрольованому прийомі стабільного йоду існує ризик смерті.