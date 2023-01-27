Самое популярное обезболивающее оказалось неэффективным против большинства видов боли

Парацетамол – одно из самых популярных лекарственных средств. Врачи рекомендуют этот препарат уже более 50 лет. Но он оказался не столь эффективным, как считалось.

Ученые из Сиднейского университета проанализировали систематические обзоры 3570 исследований, в которых рассматривалась эффективность и безопасность парацетамола для снятия 44 видов болевых состояний.

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Парацетамол не обезболивает

Результаты оказались неожиданными: однократный или многократный прием стандартной дозы популярного препарата (0,5 – 1 г) превышает плацебо только для четырех болевых состояний, причем не все они распространены. А именно – при остеоартрозе коленного и бедренного суставов, восстановлении после трепанации черепа, болях в области таза, в том числе послеродовой, и головной боли напряжения.

Несмотря на широкое применение парацетамола, его эффективность в облегчении боли доказана только при небольшом количестве состояний, а его преимущества часто достаточно скромны,

– написали ученые.

Для таких распространенных состояний, как мигрень и головная боль на фоне простуды, а также боли в пояснице, доказательства эффективности парацетамола были слишком низкого качества или неубедительны.

Другие недостатки парацетамола

Отметим, что ученые подвергли сомнению рекомендацию приема парацетамола при болях в пояснично-крестцовой области еще в 2016 году. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 1652 пациентов не выявило никакой разницы между популярным обезболивающим и плацебо.

Ранее американские ученые предупредили о возможном опасном побочном эффекте парацетамола - рискованном поведении. К примеру, люди, принявшие препарат, могут беззаботно прыгать с тарзанки, гулять в опасных местах, агрессивно управлять авто. Авторы исследования отмечают, что склонность к риску может быть связана с тем, что ацетаминофен снимает тревожность.