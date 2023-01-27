Найпопулярніше знеболювальне виявилося неефективним проти більшості видів болю

Парацетамол — один з найпопулярніших лікарських засобів. Лікарі рекомендують цей препарат уже понад 50 років. Але він виявився не настільки ефективним, як вважалося.

Вчені з Сіднейського Університету проаналізували систематичні огляди 3570 досліджень, в яких розглядалася ефективність та безпека парацетамолу для зняття 44 видів больових станів.

Також на тему: Ібупрофен чи парацетамол: що краще обрати для дітей

Парацетамол не знеболює

Результати виявилися несподіваними: одноразовий або багаторазовий прийом стандартної дози популярного препарату (0,5 – 1 грам) перевищує плацебо тільки для чотирьох больових станів, причому не всі вони поширені. А саме – при остеоартрозі колінного та стегнового суглобів, відновленні після трепанації черепа, болях у ділянці тазу, у тому числі післяпологового, та головного болю напруги.

Попри широке застосування парацетамолу, його ефективність у полегшенні болю доведена лише при невеликій кількості станів, а його переваги часто досить скромні,

– написали вчені.

Для таких поширених станів, як мігрень і головний біль на фоні застуди, а також біль у попереку докази ефективності парацетамолу були занадто низької якості або непереконливі.

Інші недоліки парацетамолу

Зазначимо, що вчені поставили під сумнів рекомендацію прийому парацетамолу при болях у попереково-крижовій області ще у 2016 році. Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження за участю 1652 пацієнтів не виявило жодної різниці між популярним знеболювальним та плацебо.

Раніше американські вчені попередили про можливий небезпечний побічний ефект парацетамолу — ризиковану поведінку. Наприклад, люди, які прийняли препарат, можуть безтурботно стрибати з тарзанки, гуляти в небезпечних місцях, агресивно керувати авто. Автори дослідження зазначають, що схильність до ризику може бути пов'язана з тим, що ацетамінофен знімає тривожність.