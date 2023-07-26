В конце июня Владимир Зеленский призвал Верховную Раду легализовать препараты на основе каннабиса. А 13 июля, в первом чтении, парламент Украины поддержал законопроект по легализации медицинского использования каннабиса.

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Как украинцы относятся к легализации каннабиса

Согласно данным опроса, эта инициатива получила поддержку среди 35% граждан, в то время как 37% ее не поддерживают. Значения этих характеристик статистически не различаются. Однако образовательный уровень респондентов влияет на их мнение по поводу этой инициативы: чем выше образовательный уровень, тем больше вероятность поддержки легализации каннабиса (от 26% среди лиц со средним или неполным средним образовательным уровнем до 42% среди лиц с высшим образованием).

Также младшие респонденты чаще выражают свою поддержку инициативе (от 23% среди лиц в возрасте 60 и более лет до 48% среди лиц младше 30 лет). В частности, идею легализации медицинского каннабиса поддерживает относительное большинство среди представителей младших групп (до 40 лет), тогда как относительное большинство тех, кому 50 и более лет, выступают против медицинского каннабиса.

Для чего нужен медицинский каннабис

Медицинский каннабис применяют для лечения различных медицинских состояний и симптомов. Основное активное вещество в каннабисе – это дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК), а также другие каннабиноиды, взаимодействующие с каннабиноидными рецепторами в организме.

Основные свойства медицинского каннабиса охватывают:

Уменьшение боли. Каннабис может помогать уменьшить хроническую боль, такую как боль при раковых заболеваниях, невропатическая боль, артрит и боль, связанная с воспалениями.

Противовоспалительный эффект. Каннабис обладает противовоспалительными свойствами, что может быть полезным при лечении заболеваний, связанных с воспалениями, таких как ревматоидный артрит.

Уменьшение тошноты и улучшение аппетита. Медицинский каннабис может быть полезен для больных, которые переживают тошноту и потерю аппетита из-за химиотерапии или ВИЧ/СПИДа.

Уменьшение судорог. Каннабис может быть эффективным для пациентов с эпилепсией, особенно в случаях противодействия судорогам.

Лечение психических состояний. Некоторые исследования показывают, что каннабис может помогать при лечении психических состояний, таких как депрессия, тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство.