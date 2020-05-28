Врач-эпидемиолог Алла Мироненко сказала, что количество смертей в Украине от коронавирусной инфекции меньше, чем от пневмонии.

Об этом Мироненко сказала в интервью НВ. Так, от начала эпидемии COVID-19 в Украине 669 пациентов умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

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По словам эпидемиолога, от гриппа и пневмонии, к сожалению, умирает больше людей.

Если посмотреть статистику по пневмонии за четыре месяца, то будет 1.200 случаев по общей статистике,

– отметила врач.

Мироненко вспомнила, что в этом году относительно спокойный сезон в отношении заражения гриппом. Всего зафиксированы 80 летальных случаев.

"В 2015-2016 годах, когда грипп был тяжелым и стационары были забиты больными, от гриппа умер 391 человек. То есть я не вижу какой-то повышенной смертности от коронавируса в Украине, но это не потому, что вирус безопасен, а потому, что инфицированных мало", – заявила она.

Эпидемиолог добавила, что украинцы научились носить маски, обрабатывать руки и соблюдать карантинные ограничения, поэтому нет большого количества больных, как по сравнению с другими странами.