Отказ от алкоголя защищает от нескольких видов рака: новое исследование объяснило причины

Большая международная команда врачей и медицинских ученых нашла доказательства, свидетельствующие о том, что люди, перестающие употреблять алкогольные напитки, могут снизить риск развития некоторых видов рака.

В исследовании ученые проанализировали результаты многих предыдущих научных работ, чтобы узнать больше о влиянии отказа от алкоголя.

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Новое исследование алкоголя

Они выяснили, что регулярное употребление алкогольных напитков может повысить риск развития некоторых видов рака, таких как рак полости рта, пищевода и гортани, а также в некоторых случаях рак толстой кишки и молочной железы.

Поэтому ученые решили выяснить, уменьшатся ли риски рака, связанные с регулярным употреблением алкоголя, если человек откажется от спиртного. Они проанализировали данные более 90 исследований, связанных с раком и алкоголем.

Отказ от алкоголя уменьшает риск рака

Ученые нашли достаточно доказательств того, что сокращение или прекращение употребления алкоголя снижает риск некоторых видов рака, особенно рта и пищевода. Было меньше доказательств снижения риска рака молочной железы, гортани или колоректального рака.

Исследователи отмечают, что не алкоголь в напитках вызывает рак, а ацетальдегид, который является токсичным. Он делается ферментами в печени во время метаболизма алкоголя. Это то же вещество, которое может вызвать у человека похмелье. Уменьшение потребления алкоголя, отметили они, уменьшает количество вырабатываемого организмом ацетальдегида, что, в свою очередь, снижает вероятность развития некоторых видов рака.

Сколько времени нужно быть трезвым

Исследовательская группа не смогла определить степень снижения риска рака, связанного с прекращением употребления алкоголя, или как долго после прекращения алкоголя у человека есть такие преимущества.

Однако они отмечают, что отказ от алкоголя всего на один месяц вряд ли повлияет на риск рака. Таким образом, пьющие, но решили быть трезвыми в январе, должны сохранить свою новую привычку в будущем, если они хотят уменьшить риск рака.