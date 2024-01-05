Відмова від алкоголю захищає від кількох видів раку: нове дослідження пояснило причини

Велика міжнародна команда лікарів та медичних науковців знайшла докази, які свідчать про те, що люди, які перестають вживати алкогольні напої, можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку.

У своєму дослідженні вчені проаналізували результати багатьох попередніх наукових праць, щоб дізнатися більше про вплив відмови від алкоголю.

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Нове дослідження алкоголю

Вони зʼясували, що регулярне вживання алкогольних напоїв може підвищити ризик розвитку деяких видів раку, таких як рак порожнини рота, стравоходу та гортані, а також, в деяких випадках, рак товстої кишки та молочної залози.

Тому вчені вирішили зʼясувати, чи зменшаться ризики раку, пов'язані з регулярним вживанням алкоголю, якщо людина відмовиться від спиртного. Вони проаналізували дані більш ніж 90 досліджень, пов'язаних з раком і алкоголем.

Відмова від алкоголю зменшує ризик раку

Науковці знайшли достатньо доказів того, що скорочення або припинення вживання алкоголю знижує ризик деяких видів раку, особливо рота та стравоходу. Було менше доказів зниження ризику раку молочної залози, гортані або колоректального раку.

Дослідники відзначають, що не алкоголь у напоях викликає рак, а ацетальдегід, який є токсичним. Він виробляється ферментами в печінці під час метаболізму алкоголю. Це та сама речовина, яка може викликати у людини похмілля. Зменшення споживання алкоголю, зазначили вони, зменшує кількість ацетальдегіду, що виробляється організмом, що, своєю чергою, знижує ймовірність розвитку деяких видів раку.

Скільки часу потрібно бути тверезим

Дослідницька група не змогла визначити ступінь зниження ризику раку, пов'язаного з припиненням вживання алкоголю, або як довго після припинення алкоголю людина має такі переваги.

Однак вони відзначають, що відмова від алкоголю лише на один місяць навряд чи вплине на ризик раку. Таким чином, ті, хто п'є, але вирішили бути тверезими в січні, мають зберегти свою нову звичку в майбутньому, якщо вони хочуть зменшити ризики раку.