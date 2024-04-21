Может ли пища влиять на отеки

Для того, чтобы избавиться от отеков, необходимо пересмотреть свой рацион и перейти на сбалансированное питание. Но главное - сократить количество соли в пище. Нормой для взрослого человека считается 5 - 6 г в день. Также отеки могут появиться при некоторых заболеваниях.

Отек – это медицинский термин, означающий скопление жидкости в тканях организма. Он может коснуться любой части тела, например, появиться на лице, ногах и руках.

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Почему возникают отеки

Отеки могут развиться по многим причинам, например, из-за проблем с сердцем, почками, лимфатической системой, во время беременности, как побочный эффект от приема некоторых лекарств и вследствие несбалансированного питания.

Иногда отеки возникают у людей, которым приходится много стоять или ходить, особенно в жаркую погоду. Если отеки появляются из-за заболевания или приема лекарств, необходимо обсудить это со своим врачом.

Как пища влияет на отеки

Что касается несбалансированной диеты, причиной отеков в этом случае может быть большое количество соли в пище или употребление большого количества переработанных и ультраобработанных продуктов – чипсов, сухариков и копченостей и мясных изделий.

Избавиться от проблемы поможет сбалансированное питание. Вот его основные принципы:

Половину вашего рациона должны составлять фрукты и овощи. Не забывайте пить воду. Есть много рекомендаций о том, сколько воды в день необходимо выпивать, но прежде всего следует отталкиваться от чувства жажды. Уменьшите количество ультраобработанных продуктов. Контролируйте количество соли. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 5 – 6 г соли в день. Сократите количество сахара до 30 г в сутки – 7 чайных ложек.

Сначала сложно адаптироваться к изменениям, но впоследствии сбалансированное питание станет здоровой привычкой. Если уменьшение количества соли и новый режим еды не помогают избавиться от отеков, следует проконсультироваться с врачом.