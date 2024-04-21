Чи може їжа впливати на набряки

21 квітня 2024, 13:37
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Джерело:

Mayo Clinic

Для того, щоб позбутися набряків, необхідно переглянути свій раціон і перейти на збалансоване харчування. Але головне – скоротити кількість солі у їжі. Нормою для дорослої людини вважається 5 – 6 г на день. Також набряки можуть з'явитися при деяких захворюваннях.

Набряк – це медичний термін, що означає скупчення рідини у тканинах організму. Він може торкнутися будь-якої частини тіла, наприклад, з'явитися на обличчі, ногах та руках.

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Чому виникають набряки 

Набряки можуть розвинутися з багатьох причин, наприклад, через проблеми із серцем, нирками, лімфатичною системою, під час вагітності, як побічний ефект від приймання деяких ліків та внаслідок незбалансованого харчування.

Іноді набряки виникають у людей, яким доводиться багато стояти чи ходити, особливо у спекотну погоду. Якщо набряки з'являються через захворювання або приймання ліків, необхідно обговорити це зі своїм лікарем.

Як їжа впливає на набряки

Що стосується незбалансованої дієти, причиною набряків у цьому випадку може бути велика кількість солі в їжі або вживання великої кількості перероблених та ультраоброблених продуктів – чипсів, сухариків та копченостей і мʼясних виробів.

Позбутися проблеми допоможе збалансоване харчування. Ось його основні засади:

  1. Половину вашого раціону мають складати фрукти та овочі.
  2. Не забувайте пити воду. Є багато рекомендацій про те, скільки води на день необхідно випивати, але насамперед слід відштовхуватися від почуття спраги.
  3. Зменште кількість ультраоброблених продуктів.
  4. Контролюйте кількість солі. Дорослій людині рекомендується з'їдати не більше 5 – 6 г солі на день.
  5. Скоротіть кількість цукру до 30 г на добу – 7 чайних ложок.

Спочатку складно адаптуватися до змін, але згодом збалансоване харчування стане здоровою звичкою. Якщо зменшення кількості солі та новий режим їди не допомагають позбутися набряків, слід проконсультуватися з лікарем.

Автор: Олександр Бевза