Чи може їжа впливати на набряки

Для того, щоб позбутися набряків, необхідно переглянути свій раціон і перейти на збалансоване харчування. Але головне – скоротити кількість солі у їжі. Нормою для дорослої людини вважається 5 – 6 г на день. Також набряки можуть з'явитися при деяких захворюваннях.

Набряк – це медичний термін, що означає скупчення рідини у тканинах організму. Він може торкнутися будь-якої частини тіла, наприклад, з'явитися на обличчі, ногах та руках.

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Чому виникають набряки

Набряки можуть розвинутися з багатьох причин, наприклад, через проблеми із серцем, нирками, лімфатичною системою, під час вагітності, як побічний ефект від приймання деяких ліків та внаслідок незбалансованого харчування.

Іноді набряки виникають у людей, яким доводиться багато стояти чи ходити, особливо у спекотну погоду. Якщо набряки з'являються через захворювання або приймання ліків, необхідно обговорити це зі своїм лікарем.

Як їжа впливає на набряки

Що стосується незбалансованої дієти, причиною набряків у цьому випадку може бути велика кількість солі в їжі або вживання великої кількості перероблених та ультраоброблених продуктів – чипсів, сухариків та копченостей і мʼясних виробів.

Позбутися проблеми допоможе збалансоване харчування. Ось його основні засади:

Половину вашого раціону мають складати фрукти та овочі. Не забувайте пити воду. Є багато рекомендацій про те, скільки води на день необхідно випивати, але насамперед слід відштовхуватися від почуття спраги. Зменште кількість ультраоброблених продуктів. Контролюйте кількість солі. Дорослій людині рекомендується з'їдати не більше 5 – 6 г солі на день. Скоротіть кількість цукру до 30 г на добу – 7 чайних ложок.

Спочатку складно адаптуватися до змін, але згодом збалансоване харчування стане здоровою звичкою. Якщо зменшення кількості солі та новий режим їди не допомагають позбутися набряків, слід проконсультуватися з лікарем.