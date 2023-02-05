Почему появляется отек и как поможет изменение рациона
Источник:Mayo Clinic
Для того чтобы избавиться от отека, необходимо пересмотреть свой рацион и перейти на сбалансированное питание. Но главное – сократить количество соли в пище.
Отек – это медицинский термин, означающий скопление жидкости в тканях организма. Он может возникнуть в любой части тела, например, появиться на лице, ногах и руках.
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Почему возникает отек
Отеки могут развиться по многим причинам, например из-за проблем с сердцем, почками, лимфатической системой, во время беременности, как побочный эффект от приема некоторых лекарств и несбалансированного питания. Иногда отеки возникают у людей, которым приходится много стоять или ходить, особенно в жаркую погоду.
Если отеки появляются из-за заболевания или приема лекарства, необходимо обсудить это со своим врачом.
Как уменьшить отек
Что касается несбалансированной диеты, причиной отеков в этом случае может быть обилие соли в пище или употребление большого количества переработанных и ультраобработанных продуктов (чипсов, сухариков, например). Избавиться от этой проблемы поможет сбалансированное питание.
Вот его основные принципы:
- половину вашего рациона должны составлять фрукты и овощи;
- не забывайте пить воду. Есть много рекомендаций о том, сколько воды в день необходимо выпивать, но прежде нужно отталкиваться от чувства жажды;
- уменьшите количество ультраобработанных продуктов;
- контролируйте количество соли. Взрослому человеку рекомендуется съедать не более 6 г соли в день;
- сократите количество сахара до 30 граммов (семь ложек) в сутки.
Поначалу всегда сложно адаптироваться к изменениям, но со временем сбалансированное питание станет здоровой привычкой.