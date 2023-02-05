Чому з'являється набряк та як допоможе зміна раціону

Для того, щоб позбутися набряку, необхідно переглянути свій раціон і перейти на збалансоване харчування. Але головне – скоротити кількість солі в їжі.

Набряк – це медичний термін, який означає скупчення рідини в тканинах організму. Він може виникнути у будь-якій частині тіла, наприклад, з'явитися на обличчі, ногах та руках.

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Чому виникає набряк

Набряки можуть розвинутися з багатьох причин, наприклад, через проблеми з серцем, нирками, лімфатичною системою, під час вагітності, як побічний ефект від прийому деяких ліків та незбалансованого харчування. Іноді набряки виникають у людей, яким доводиться багато стояти чи ходити, особливо у спекотну погоду.

Якщо набряки з'являються через захворювання або прийом ліків, необхідно обговорити це зі своїм лікарем.

Як зменшити набряк

Що стосується незбалансованої дієти, причиною набряків у цьому випадку може бути велика кількість солі в їжі або вживання великої кількості перероблених та ультраоброблених продуктів (чіпсів, сухариків, наприклад). Позбутися цієї проблеми допоможе збалансоване харчування.

Ось його основні принципи :

половину вашого раціону мають складати фрукти та овочі;

не забувайте пити воду. Є багато рекомендацій про те, скільки води на день необхідно випивати, але насамперед потрібно відштовхуватися від почуття спраги;

зменшіть кількість ультраоброблених продуктів;

контролюйте кількість солі. Дорослій людині рекомендується з'їдати не більше 6 грамів солі на день;

скоротите кількість цукру до 30 грамів (сім ложок) на добу.

Спочатку завжди складно адаптуватися до змін, але з часом збалансоване харчування стане здоровою звичкою.