Почему болит в груди: список основных причин

Боль в груди часто не связана с серьезными заболеваниями. Такое ощущение может возникнуть по разным причинам, поэтому важно учесть дополнительные симптомы. В любом случае не спешите самостоятельно ставить диагноз, лучше обратиться к врачу-терапевту.

Причины боли в груди

Боль в груди может иметь множество источников. Чаще она не связана с сердечными заболеваниями.

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Частые причины боли в груди:

гастроэзофагеальный рефлюкс или нарушение работы желудка – боль обычно возникает после еды, сопровождается ощущением жжения за грудиной, отрыжкой с ощущением горечи во рту, вздутием;

растяжение – после травмы грудной клетки или физической активности. Состояние улучшается при отдыхе мышц;

тревога и панические атаки – нервозное состояние или стрессовые ситуации вызывают боль, учащенное сердцебиение, потливость, головокружение;

инфекции грудной клетки или пневмонией – боль усиливается при вдохе и выдохе, возникает выделение желтой или зеленой мокроты, высокая температура;

костохондрит – при надавливании на участок края грудины в этих местах ощущается боль;

поясничный лишай – возможные ощущения покалывания на коже и появление кожной сыпи, превращающейся в пузыри.

Боль в груди связана с сердцем

Наиболее распространенными проблемами сердца, способными спровоцировать боль в груди, являются:

перикардит – обычно вызывает внезапную острую пронзительную боль, которая усиливается при глубоком дыхании или лежании;

стенокардия – вызывает чувство сжатия, боли или тяжести за грудиной. Оно появляется после физических усилий или стресса, может распространиться на левую руку, шею, челюсть или спину;

Инфаркт миокарда – имеет подобные симптомы, но опасен для жизни.

Повышается риск проблем с сердцем, если вы курите, у вас избыточный вес, повышенное АД, диабет или уровень холестерина в крови, а также если у родственников до 60 лет были инфаркты или стенокардия.

Когда нужно вызвать скорую

Необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если вас беспокоит внезапная сильная боль в груди, которая:

распространяется на левую руку, левую сторону спины, шею или челюсть; длится более 15 минут; сопровождается чувством сжатия и тяжести; сопровождается одышкой, головокружением, потоотделением и слабостью.

Все эти признаки могут свидетельствовать о возможном инфаркте миокарда.