Чому болить в грудях: перелік основних причин

Біль у грудях часто не пов'язаний із серйозними захворюваннями. Таке відчуття може виникнути з різних причин, тому важливо зважити на додаткові симптоми. У будь-якому випадку не поспішайте самостійно ставити діагноз, краще звернутися до лікаря-терапевта.

Причини болю в грудях

Біль у грудях може мати безліч джерел. Найчастіше вона не пов'язана із серцевими захворюваннями.

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Найчастіші причини болю в грудях:

гастроезофагеальний рефлюкс або порушення роботи шлунка – біль зазвичай виникає після їди, супроводжується відчуттям печіння за грудиною, відрижкою з відчуттям гіркоти в роті, здуттям;

розтягнення – після травми грудної клітки або фізичної активності. Стан покращується при відпочинку м'язів;

тривога і панічні атаки – нервозний стан або стресові ситуації викликають біль, прискорене серцебиття, пітливість, запаморочення;

інфекції грудної клітини або пневмонією – біль посилюється при вдиху та видиху, виникає виділення жовтого або зеленого мокротиння, висока температура;

костохондрит – при натисканні на ділянку краю грудини в цих місцях відчувається біль;

поперековий лишай – можливі відчуття поколювання на шкірі та поява шкірного висипу, що перетворюється на пухирі.

Біль у грудях пов'язаний з серцем

Найбільш поширеними проблемами серця, здатними спровокувати біль у грудях, є:

перикардит – зазвичай викликає раптовий гострий пронизливий біль, який посилюється при глибокому диханні або лежанні;

стенокардія – викликає відчуття стиснення, болю чи тяжкості за грудиною. Воно з'являється після фізичних зусиль чи стресу, може поширитися на ліву руку, шию, щелепу чи спину;

інфаркт міокарда – має подібні симптоми, але небезпечний для життя.

Підвищується ризик проблем із серцем, якщо ви курите, у вас надмірна вага, підвищений артеріальний тиск, діабет або рівень холестерину в крові, а також якщо у родичів віком до 60 років були інфаркти або стенокардія.

Коли потрібно викликати швидку

Необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, якщо вас турбує раптовий сильний біль у грудях, який:

поширюється на ліву руку, ліву сторону спини, шию чи щелепу; триває понад 15 хвилин; супроводжується почуттям стиснення та тяжкості; супроводжується задишкою, запамороченням, потовиділенням і слабкістю.

Всі ці ознаки можуть свідчити про можливий інфаркт міокарда.