Месяц в коме и поражение кожи до костей: девочку с осложнениями ветрянки спасали во Львове

Годовалая девочка в результате ветрянки пережила остановку сердца и месяц провела в коме. Ее удалось спасти. Хирурги восстановили ребенку мягкие ткани, которые были повреждены вплоть до костей.

Сначала за жизнь девочки боролись врачи в Ровно, дальше – львовские специалисты.

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Девочка заболела ветрянкой

В июне мама Миланы обнаружила на ее теле характерную сыпь, которая указывала на ветряную оспу. Девочке тогда было 1 год и 9 месяцев. Педиатр на Ровенщине, откуда родом семья, подтвердил диагноз.

И если сначала малышка чувствовала себя хорошо, уже через час после осмотра врача ее состояние резко ухудшилось – кожа посинела.

Осложнения

В больницу в Ровно Милану доставили уже с остановкой сердца. Там ее удалось реанимировать. В состоянии медикаментозной комы ребенка перевезли во Львов – в детскую больницу святого Николая.

"Анестезиологи продолжали осуществлять мероприятия интенсивной терапии. Поддерживали ослабленный организм высококалорийным и белковым питанием через зонд", – рассказали в больнице.

На теле возникли раны

Параллельно хирурги начали лечить глубокие раны, которые появились на теле ребенка из-за осложнений – у девочки развилась флегмона - гнойное воспаление мягких тканей. Раны достигали мышц и костей.

Врачи объяснили, что девочка просто расчесала сыпь и в маленькие ранки попали микробы.

"Такие воспалительные процессы могут очень быстро распространяться – всего за несколько часов", – отметила хирург Лариса Шевченко.



Маленькая Милана вместе с мамой / Фото Первого медицинского объединения Львова

Состояние девочки удалось стабилизировать, ее прооперировали и уже выписали / Первого медицинского объединения Львова

Девочка выздоровела

Милана пробыла в больнице около 3 недель. Когда она пришла в себя, раны были достаточно чистыми, чтобы провести операцию по закрытию дефектов.

На поврежденные участки медики пересадили собственную кожу ребенка с левого бедра. Операция прошла успешно.