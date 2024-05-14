Действительно ли наркоз опасен, а операция – последняя инстанция: развенчиваем мифы о хирургии

Плановые, экстренные, малоинвазивные, пластические, косметологические — ежегодно в Украине тысячи людей переживают различные оперативные вмешательства. Несмотря на то, что операции давно перестали быть чем-то необычным, а технологии ежегодно становятся все более совершенными, вокруг хирургии все еще существует немало опасений и мифов.

Часто мы боимся того, что не понимаем. Так что, чтобы принять осознанное решение о любом оперативном вмешательстве, нужно обладать подтвержденной информацией. Александр Федосенко, врач хирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением медицинского центра "Лелека" опроверг для 24 Канала самые распространенные мифы о хирургических операциях.

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Миф 1. операция – последняя инстанция лечения

Успех в лечении любой болезни зависит от правильности и своевременности поставленного диагноза. В современных условиях диагноз устанавливается после соответствующего обследования, включающего сбор анамнеза болезни, жалобы, которые беспокоят пациента, и осмотр.

При необходимости пациенту назначают лабораторные анализы, проводят ультразвуковое исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. После установления диагноза, специалист определяется с наиболее эффективным способом лечения. Если это оперативное вмешательство, важно также определиться со сроками его выполнения.

Александр Федосенко "Различают абсолютные и относительные показания к операции. По абсолютным показаниям хирург выполняет операцию при патологиях, которые угрожают жизни пациента и требуют срочной операции. Это неотложные вмешательства, которые необходимы, например, при перфоративной язве, внутрибрюшном кровотечении, перитоните, защемлении грыжи и других состояниях".

Кроме того, есть плановые операции, которые не требуют срочности. В таких случаях операцию могут провести в удобное для пациента время. В плановом режиме можно, например, прооперировать паховую грыжу.

Таким образом, необходимость операции напрямую зависит от диагноза. В некоторых случаях последней инстанцией лечения является именно срочная операция.

Миф 2. Все операции болезненны

В современной медицине существуют различные методы обезболивания, при использовании которых пациент во время операции не испытывает болевых ощущений.

Различают несколько видов обезболивания. Так, есть общее обезболивание, во время которого пациент находится в состоянии медикаментозного сна. Зато при спинальной или эпидуральной анестезии пациент находится в сознании, но не имеет болевых ощущений. Метод обезболивания выбирают после консультации с анестезиологом, это зависит от типа операции.

Обезболивание осуществляется не только во время самой операции, но и во время периода восстановления. Сейчас в мире развивается медицинское направление, нацеленное на быстрое восстановление пациента и уменьшение болевого синдрома после операции. Это направление называется ERAS. Его принципы активно применяют, в частности, украинские врачи-хирурги.

Миф 3. Операция обязательно травматичная, а после нее всегда остаются шрамы

В современных условиях используются мини-инвазивные технологии для выполнения операций без больших разрезов. Среди них такие, как лапароскопия, эндоскопия и пункции под контролем УЗИ.

Александр Федосенко "Стоит заметить, что использование современных атравматичных шовных материалов предотвращает образование грубых шрамов. Кроме того, важна и сама технология зашивания раны. Так, иногда в ходе операции накладывают внутрикожные швы, которые самостоятельно рассасываются. В результате формируется послеоперационный рубец, который со временем становится совсем незаметным".

Миф 4. Наркоз – это очень опасно, после операции можно не проснуться

В современной анестезиологии используются препараты, которые минимально влияют на организм, для проведения качественного общего обезболивания. Иногда проводятся операции под спинальной или эпидуральной анестезией, когда пациент остается в сознании.

Кроме того, перед проведением операции пациенту обязательно проводят необходимые обследования для того, чтобы определить безопасный способ и вид анестезии. Все это минимизирует потенциальное негативное влияние на организм.

Миф 5. Во время операции есть высокий риск подхватить инфекцию

Десятки лет назад серьезные медицинские вмешательства действительно могли завершиться заражением. Однако времена изменились: использование современных антисептических препаратов для обработки рук и операционного поля минимизирует попадание в организм любой инфекции. Также важно правильное использование антибиотиков с целью профилактики или терапии.

Современные операционные оборудованы вытяжной системой с ламинарными потоками воздуха. А использование одноразового инструментария и оборудования делает невозможным инфицирование во время операции.

Миф 6. Хирурги могут оставить внутри бинты или инструменты

Некоторые операции предусматривают установление в организм пациента имплантов, сеток или клипс. Однако до, во время и после операции специалисты проводят тщательный подсчет материалов и инструментария. Это сводит к минимуму риск оставить в организме пациента инструмент, марлю или другие инородные предметы.

Миф 7. Каждая операция требует долгого восстановления

Срок восстановления после операции зависит от патологии, которая стала причиной вмешательства. Однако современные подходы и технологии позволяют сократить время реабилитации. Во время консультации перед операцией хирурги и анестезиологи обсуждают с пациентом принципы быстрого восстановления, раннюю активизацию, рассказывают о ходе операции и дают рекомендации для ускорения реабилитации.

Александр Федосенко "Иногда в послеоперационном периоде пациентам следует носить бандажи или компрессионное белье или соблюдать другие нормы. При условии выполнения рекомендаций послеоперационный период может пройти максимально быстро и безболезненно для пациента".

На самом деле волноваться перед любой операцией – абсолютно нормально. Однако важно иметь позитивный настрой и полное доверие к своему хирургу и анестезиологу. Для этого не бойтесь задавать своим врачам все вопросы, связанные с подготовкой, объемом вмешательства, течением послеоперационного восстановления и другими моментами, которые вас интересуют.