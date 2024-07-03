Как понять, что ваш ребенок перегрелся

В условиях чрезвычайно высоких температур, охвативших множество стран и регионов, особенно в летний период, здоровье всех людей может ухудшаться. Дети, которые проводят много времени на улице, особенно уязвимы перед жарой.

Педиатр из США, которая работает в известной детской больнице имени Джонса Хопкинса, доктор Даниэла Меркурио, рассказала, как распознать признаки перегрева у ребенка и что должны сделать родители в такой ситуации.

Также на тему 6 продуктов, которых не стоит есть летом

Как защитить детей во время жары

Для защиты детей в жаркие дни необходимо предпринять следующие шаги:

обеспечить ребенка бутылкой воды при выходе на улицу;

купить одежду с UV-защитой;

использовать детский солнцезащитный крем для защиты кожи;

ограничить время пребывания ребенка под прямыми солнечными лучами.

Родителям нужно внимательно наблюдать за признаками усталости у своих детей, а также за температурой и цветом их кожи. Если кожа становится красной и горячей на ощупь, это может быть сигналом для того, чтобы перейти в прохладное помещение или тень.

Признаки перегрева ребенка

Важно также знать стадии перегрева и как помочь при появлении тревожных симптомов.

Первая – это тепловые судороги, и единственным средством против них является употребление жидкостей, содержащих электролиты, например, кокосовой воды или спортивных напитков, чтобы пополнить соли, которые организм теряет при потоотделении.

Следующий уровень – тепловое истощение, которое вызывает тошноту, рвоту и чувство слабости или беспокойства. Обычно оно сопровождается лихорадкой. Нужно отвести ребенка в прохладное место, дать ему попить, обрызгать водой или поставить перед вентилятором, чтобы охладить его.

Если у ребенка наблюдаются все эти симптомы, а также он ведет себя растерянно или странно реагирует, это может быть тепловой удар, который требует обращения за медицинской помощью.